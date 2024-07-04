健康網》飲料封膜遇熱塑化劑下肚？ 醫：它可耐百度高溫

醫師表示，手搖杯封膜多使用PE和PP兩種材質，其耐熱性較佳，通常不會釋放有害的塑化劑；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱夏日，人手1杯手搖飲成了台灣「風景」之一，但您有留意過，飲料杯的塑膠封膜遇熱是否會釋放塑化劑呢？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，飲料封口模最常使用聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），前者耐熱溫度為80-120°C，後者則是100-110°C，一般不會釋放有害的塑化劑，在食品包裝應用中較為安全，不過，仍強調難保有其他化學物質釋放，建議減少使用一次性塑膠製品。

究竟飲料封口膜對健康是否有危害？李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，市面上出現多種封膜材質，不同材質各有獨特的特性和應用場景，其中最常作為封膜的材質是聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），優良性能和較低成本廣受歡迎。

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不同材質耐熱性不同，李思賢進一步解釋，PE耐熱溫度約為80-120°C，PP則是約為100-110°C，儘管這些材料在設計時已考慮到高溫使用，但在加熱過程中，某些材料可能會釋放出少量的化學物質。不過，PE和PP一般不會釋放有害的塑化劑，在食品包裝應用中較為安全。

李思賢提及，多數飲料封膜在使用中是沒有明顯的塑化劑釋放風險，但難保有其他化學物質釋放，因此建議日常生活中盡量減少使用一次性塑膠製品，選擇更環保和安全的替代品，如可重複使用的不銹鋼或玻璃杯，減少塑膠對環境和健康的影響。

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