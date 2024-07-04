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健康網》吃蘋果促腸胃蠕動 醫曝4水果輕鬆甩腹
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天玩水消暑清涼又舒暢，卻又怕小腹肉見人。禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書粉專「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文指出，四種當季水果，包括：蘋果、百香果、木瓜及火龍果，用豐富的營養幫忙重新活絡身體的代謝，盡早將過去囤積在體內的負擔一掃而空。
●蘋果：膳食纖維豐富，可以增加糞便量促進腸胃蠕動。
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●百香果：豐富的β-胡蘿蔔素，保護腸胃黏膜的完整性。
●木瓜：木瓜酵素有助於消化蛋白質及抑制脂肪積蓄。
●火龍果：含有豐富的維生素B、C讓你一路順暢。
他提醒，以上水果其實都含有相當高的糖份，建議適量就好，要想盡快甩肉，造就理想的「炫腹」身材，還是要配合規律的運動，才會有明顯的效果。
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