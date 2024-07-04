43歲女不孕查出子宮內膜癌 治療控制病情順利成為2寶媽

奇美醫院婦產部婦科主任康介乙表示，子宮內膜癌病例近年來明顯上升，早期檢測、早期治療至關重要。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕子宮內膜癌病例逐上升，已成為女性第6大常見癌症。台南市43歲的小月，結婚多年仍未懷孕，2018年時至奇美醫院門診求診，檢查後赫然發現罹患子宮內膜癌第一期，但她一心想圓媽媽夢，不願意摘除子宮，在奇美醫院婦產部婦科主任康介乙的建議下，接受高劑量口服黃體素治療，並搭配子宮內膜搔刮術，待病情控制，確定沒有任何殘留癌細胞後，再採多次的人工生殖治療，終於順利受孕，於2021年剖腹產下第1胎，今年再生下第2胎，成為2寶媽，因產後大出血，進行全子宮切除手術，以避免後續癌症復發的危機。

康介乙指出，根據最新統計數據，過去30年來，全球子宮內膜癌病例增加超過15%，預計到2044年，病例數量將增加約50%。子宮內膜癌可能發生在各種年齡層女性，肥胖、高血壓、糖尿病，會使得罹病率上升，荷爾蒙失調、遺傳基因、多囊卵巢綜合症、早來初經、太晚停經也會增加風險。

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子宮內膜癌常見症狀為異常陰道出血，或是有陰道分泌物增多、骨盆腔疼痛、異常的宮頸抹片檢查或腹部不適等症狀，應特別注意，及早檢測及早治療；示意圖，照片中人物與新聞無關。（記者劉婉君攝）

康介乙提醒，子宮內膜癌早期檢測及精準治療，對預後至關重要，第1期患者存活率可達到9成以上。子宮內膜癌最常見的症狀是異常陰道出血，其他可能出現的症狀包括陰道分泌物增多、骨盆腔疼痛、異常的宮頸抹片檢查或腹部不適。近年來對子宮內膜癌的病理分期新標準，較以往更精細，從荷爾蒙治療、化學治療、放射線治療、標靶治療和免疫治療等，能夠根據病人病況，更精確地預測病人的預後，幫助病人選擇適合的輔助治療，以提高治療效果。

由於現代人晚婚趨勢和子宮內膜癌發病率增加，未生育婦女罹患子宮內膜癌的機會也顯著上升，康介乙說，為澈底清除癌細胞，減少日後復發機率，最佳標準治療方式都建議全子宮切除手術，然而，考量晚婚、癌症年輕化以及部分病人希望保留生育功能的需求，團隊也會結合婦癌與生殖醫學科，在癌症治療開始前，進行綜合評估和討論，共同為患者制定生育保存的治療策略，包括荷爾蒙治療、凍卵技術和試管嬰兒技術等，讓病人在接受癌症治療後，仍有機會擁有自己的孩子。

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