自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》幼兒死因第2為「溺水」 國健署：家長謹記5事項

2024/07/04 13:15

請牢記「守護幼兒5部曲」，確保幼兒在戲水時安全無虞；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天玩水消暑清涼又舒暢，但只要是有水的地方，無論水的深淺，都有不同程度的風險存在。國民健康署署長吳昭軍在臉書專頁發文表示，1-5歲死因為意外溺死或淹沒，在事故傷害中排名第二。家長須記住「看、聽、學、選、陪」五部曲，確保幼兒在戲水時安全無虞。

吳昭軍指出，根據衛生福利部統計處公布，112年國人死因統計結果顯示，事故傷害位居1-5歲兒童死因第1名，其中因「意外溺死或淹沒」，在1-5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名。

守護幼兒5部曲

：時刻注意孩童在水中的舉動，視線不能離開孩童。

：注意孩童發出的聲音，異常情況立即反應。

：學習水上安全知能及自救方法。

：選擇安全的戲水環境，不讓孩子單獨玩水。

：家長與孩童隨時保持一隻手臂的距離。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中