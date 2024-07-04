健康網》幼兒死因第2為「溺水」 國健署：家長謹記5事項

請牢記「守護幼兒5部曲」，確保幼兒在戲水時安全無虞；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天玩水消暑清涼又舒暢，但只要是有水的地方，無論水的深淺，都有不同程度的風險存在。國民健康署署長吳昭軍在臉書專頁發文表示，1-5歲死因為意外溺死或淹沒，在事故傷害中排名第二。家長須記住「看、聽、學、選、陪」五部曲，確保幼兒在戲水時安全無虞。

吳昭軍指出，根據衛生福利部統計處公布，112年國人死因統計結果顯示，事故傷害位居1-5歲兒童死因第1名，其中因「意外溺死或淹沒」，在1-5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名。

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守護幼兒5部曲

看：時刻注意孩童在水中的舉動，視線不能離開孩童。

聽：注意孩童發出的聲音，異常情況立即反應。

學：學習水上安全知能及自救方法。

選：選擇安全的戲水環境，不讓孩子單獨玩水。

陪：家長與孩童隨時保持一隻手臂的距離。

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