健康網》小小孩受傷怎麼辦？醫師談急救與觀察

幼童活動力旺盛，若不慎傷到頭部的話，可以先做簡單處理再就醫。示意圖。（圖取自shuttestock）

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倒楣！來看「汪汪隊」被音響砸傷 新北4歲女童急送醫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有公開活動發生音響倒下砸傷4歲幼童之意外，所幸孩童就醫後已無大礙。幼童行動力旺盛，即使是在室內，也可能跌倒撞傷，遑論在戶外有可能從遊具摔下、遭車輛撞上等意料之外的危害。若受傷了該怎麼做？醫師建議若意識清楚，可先將腫脹部分冰敷後送醫。同時為預防延遲性顱內出血，在三天內須仔細觀察孩子的狀態。

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據報導，日前新北某商場舉辦兒童活動，邀請知名卡通明星到場與小朋友同樂。然因現場擁擠，立式音響不慎倒下，砸傷一名4歲女童。商場立即送幼童就醫，所幸無大礙。

輔仁大學附設醫院兒童急診主任王聖儒表示，若兒童頭部外傷後有失去意識、昏迷，則須立即送醫做頭部電腦斷層。這種情況多是受到高能量撞擊，包含：被時速60公里以上的車輛撞擊、頭部被高速物體擊中，以及3公尺以上高處掉落。

以本案為例，王聖儒說明，當事人被砸傷後，需依照急救ABC流程，先固定頸椎、檢查意識、暢通呼吸道、檢查脈搏後送醫；醫師會依照「Pecarn」小兒頭部電腦斷層檢查評估流程，根據有沒有顱底骨折徵兆（如熊貓眼）、嘔吐以及意識狀況（昏迷指數），來決定是否安排電腦斷層。若傷者意識清晰，可將腫脹部分冰敷後再就醫。

另方面，即使剛發生意外時意識清晰，仍可能因硬腦膜上出血等因素導致「延遲性顱內出血」而急速惡化。因此醫師說明，傷者通常會在急診觀察6小時檢查意識、瞳孔大小與光反射，並且離院前給予衛教單，提醒家長：在受傷後24小時內，每個小時都要查看孩子的狀況；三天內屬於需觀察的期間，需要在睡眠時陪伴，每隔2小時應叫醒一次，與他交談，沒有異常才能讓孩子繼續睡。

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