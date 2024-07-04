健康網》曬黑1個月後才會變白！ 「3類食物」還你白拋拋肌膚

中醫師提到，草莓、奇異果、柳橙等富含維生素C食物，可抑制黑色素的生成，甚至有淡斑效果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日烈陽，外出1天沒做防曬，回家直接「黑一階」！昌盛堂中醫診所中醫師吳東霖表示，皮膚表皮層黑色素細胞在接受光刺激後，會分泌黑色素，並累積在角質層，但角質層會在約28天汰換，因此曬黑後約1個月左右才會開始慢慢變白，可藉由飲食、日常防曬等防護，多吃滋陰養血的食物，如黑白木耳、芝麻、水梨、水分多蔬果；番茄、檸檬、小黃瓜、草莓、奇異果、柳橙等富維生素C食物；以及助代謝的薏苡仁，讓皮膚變白。

4防曬措施、5秘訣 讓肌膚「白拋拋」

為何會曬黑？吳東霖在臉書專頁「吳東霖中醫師｜全人中醫治療」發文說明，紫外線中的UVA、UVB容易讓皮膚產生曬黑、曬傷曬紅，甚至是皮膚老化。皮膚表皮層的黑色素細胞在接受光刺激後，會分泌黑色素，減少陽光對皮膚的破壞，也就是變黑最主要的原因，因此可透過防曬措施，減少陽光接觸皮膚。同時，也提醒盡量減少上午10時至下午2時間曝曬，以免傷害皮膚：

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●陽傘：深色不透光為佳，有效阻絕光線的透入，或是使用外層銀色設計的陽傘，阻隔陽光效果更佳。

●遮陽帽：盡量選擇圓帽，帽簷越長越好。

●薄外套：選擇纖維細密，但透氣性佳，防曬效果較好，避免中暑。

●防曬乳液：盡量挑選SPF>50、PA+++以上的防曬乳。在使用時，1手掌大的皮膚需使用1顆黃豆的量，並於出門前15分鐘塗抹，之後每2小時補擦1次，尤其若遇水、流汗就要更頻繁地補充，防曬效果才會最好。

陰天也要防曬！吳東霖強調，雲層無法阻擋紫外線，因此有時會比晴天更容易曬傷。另外，因黑色素主要是累積在角質層，而角質層約28天會汰換一輪，因此曬黑後約1個月左右才會開始慢慢變白。

除了防曬外，日常生活還有很多美白小秘訣！吳東霖舉例，多喝水、多運動能促進身體循環、代謝，幫助黑色素及體內的廢物排除；晚上11時至隔日3時是皮膚新陳代謝最旺盛的時間，這時一定要處於熟睡狀態，因此別熬夜，保持規律睡眠；做好皮膚保濕工作；少抽菸、喝酒，減少氧化、自由基產生，減緩皮膚老化；以及少化濃妝，避免皮膚毛孔堵塞，無法散熱、排汗。

中醫師提醒，晚上11時至隔日3時是皮膚新陳代謝最旺盛的時間，因此別熬夜，保持規律睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

想讓皮膚變白 多吃3類食物

●滋陰養血、濡潤肌膚的食物—黑白木耳、芝麻、水梨、水分多蔬果及阿膠粉：可幫助肌膚得到足夠養分濡潤，皮膚看起來更「白拋拋、幼咪咪」。此外，也可每天吃1匙阿膠粉，更好滋養肌膚的陰血。

●富維生素C—番茄、檸檬、小黃瓜、草莓、奇異果、柳橙：維生素C是很強的抗氧化劑，可抑制黑色素的生成，甚至有淡斑效果。

●助身體代謝的食物—薏苡仁：除了可幫助皮膚代謝廢物排除外，也可減少肌膚的腫脹暗沉。

4穴位配乳液按摩 美白效果加倍

美白肌膚少吃2大類食物！吳東霖提醒，感光食物會增加紫外線吸收，增加黑色素的數量，因此要少吃九層塔、香菜、芹菜、韭菜、菠菜、莧菜等食物；少吃烤炸辣、蔥薑蒜、堅果花生、芒果、榴槤等燥熱食物，以減少皮膚發炎，美白又能減少冒痘、出油。不只如此，也可在塗抹乳液時，搭配按壓2組穴位，美白效果更好：

促進皮膚循環流通、代謝

●合谷穴：手背食指第二掌骨偏大拇指側之中點，旁開約半個小拇指指甲寬

●曲池穴：手肘微彎，肘橫紋外側末端

促進血液循環、滋養陰血

●血海穴：正坐屈膝時，膝蓋內上方大腿肌肉最豐厚處

●三陰交穴：內踝尖上約4支手指併攏的寬度，骨頭正後方

3茶飲美白皮膚

●木耳蛋白飲：將口感滑順的蛋白加入白木耳，是皮膚美白、養顏美容很好的飲料

●檸檬水：檸檬有豐富的維生素C，具美白效果。

●玫瑰花綠茶：玫瑰花具抗氧化效果，而綠茶屬未發酵的茶，因此富含能抗氧化的兒茶素，對於美白、延緩皮膚老化效果佳。

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