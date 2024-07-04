健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思

諮商心理師林萃芬指出，外遇是一個多面向、多因素交織的複雜行為，情感的糾結和複雜的心理往往是外遇行為的根源；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常以愛家形象出現在螢光幕前的某位名醫遭爆料與護理師有曖昧關係，儘管醫師的太太強調，家庭關係正常，先生仍每天回家，夫妻也發表共同聲明駁斥傳聞；諮商心理師林萃芬指出，臨床上，常有人會問：「好老公也會出軌？」其實外遇是一個多面向、多因素交織的複雜行為，關於外遇常見13個迷思，其背後的真相值得了解，但也提醒，面對外遇不應自我責備或沉溺於絕望。相反地，這可以是轉機的開始，或許可以與伴侶一同探索關係的新可能。

林萃芬在其著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》指出，外遇並非僅僅是表面的背叛，往往涉及深層的心理動機和錯誤的認知。情感的糾結和複雜的心理往往是外遇行為的根源。

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●迷思1：有責任感的人就不會外遇

林萃芬指出，在諮商的過程中，碰過太多在家人眼中是「好伴侶、好爸爸」的人，依然可能會有外遇，會引發外遇，有時候跟當時心理的轉折有關，不少肩負太多責任、自我要求很高的人，往往會不自覺承受過多壓力，這個時候就可能會渴望擁有1個輕鬆自在的空間，讓自己喘口氣。

●迷思2：和諧的性關係可避免婚外情的發生

在一般人的想法中，如果伴侶間的性關係不好，就會導致外遇和婚姻不幸福；林萃芬說，事實上，很多發生外遇的伴侶性關係都還蠻協調的，感情也非常融洽恩愛，也因此，伴侶關係越好，發現外遇的衝擊就越大。

心理師提醒，和諧的性關係未必就不會發生外遇，而且不能單憑性愛頻率多寡，作為「感情幸福指標」的唯一參考；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●迷思3：婚姻不需要強調性生活

很多人的觀念裡認為「性愛與婚姻關係，沒有多大關聯，老夫老妻都是這樣的；林萃芬指出，這是一個很大的迷思，事實是，婚姻中的「性關係」與婚姻的「滿意度」是有顯著相關的，對男性尤其重要，婚姻幸福的先決條件是「性生活滿足」，與「婚姻品質」的滿意度是互相關聯的，所以，還是要用心經營性生活。

●迷思4：性關係能解決婚姻中的衝突

林萃芬提醒，性愛可以製造身體的親近感，卻不能拉近心理的親密感，「感受良好與否」對女性特別重要，不少丈夫習慣透過性關係來化解衝突，但另一半往往不領情，還是要瞭解、照顧伴侶的情緒與感受。

●迷思5：幸福的婚姻可完全解決性問題

一般人認為，婚姻幸福就不會有性困擾；但林萃芬說，事實是，工作壓力與子女教養，都會引發性困擾，重要的是，互相關心彼此的身心狀況。

●迷思6：性愛的頻率能真實反映一段關係的和諧與幸福程度

一般人常覺得「性愛頻率的多寡，會顯示出彼此關係是否協調、幸福」；林萃芬表示，事實是，性愛頻率會受到情緒狀態以及身體疲勞程度的影響，譬如，孩子哭鬧讓人心神不寧，或是照顧孩子花費太多精神，已經無心無力經營性愛關係，因此，不能單憑性愛頻率多寡，作為「感情幸福指標」的唯一參考。

●迷思7：文科男」比「理科男」更容易外遇

刻板印象經常將「文科男」描繪為感性且開放，相對地，「理科男」則被認為是理性且內斂。根據這些標籤，有些人會認為「文科男」較可能有外遇，相反地，「理科男」則不太可能這麼做；但林萃芬說，實際上，在科學園區工作的人們都知道，這種說法實際上是一個大迷思。

●迷思8：戀愛時的忠誠可預示婚後無外遇的生活

有人認為，談戀愛的時候不會劈腿，結婚後比較不會外遇；林萃芬說，事實是，很多堅信自己不可能會外遇的伴侶，都有可能因為某些特殊狀況而感情出軌。

談戀愛的時候不會劈腿，結婚後比較不會外遇，心理師提醒，兩者之間無必然關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

●迷思9：從伴侶的穿著打扮能預測他們是否會有外遇

很多人相信注重穿著的伴侶比較會有外遇，邋遢不修邊幅的伴侶比較不會有外遇；但林萃芬說，事實是，不注重外表的伴侶可能會因為其他因素而感情出軌，像是跟第三者天天相處，或是第三者很會照顧人，都有可能會開展一段婚外情。

●迷思10：那些反對婚外情的人不會外遇

別以為「討厭家人外遇，不認同婚外情的人，比較不會發生外遇」；事實是，不少外遇者都會感到懊惱與自責，自己做了「自己最討厭的行為」。

●迷思11：老實且生活簡單的人較少發生外遇

很多人認為「個性老實、生活簡單的人，比較不會有外遇」；但事實是，很多受傷者都覺得自己被伴侶的表象所欺騙，從來沒有想過伴侶會背叛自己，也因此很難接受事實。

●迷思12：出軌僅僅是為了性關係

很多人認為伴侶會外遇是因為對伴侶「心理疲勞」，新的對象可以帶來新鮮感，引發高度激情，感情出軌就是為了性關係；但林萃芬提醒，事實是，也有一些外遇狀況僅止於聊天、吃飯，彼此陪伴，還有的第三者是為了獲得關注，拒絕發生性關係。

●迷思13：提前防範就不會發生外遇

很多人認為如果早點注意、早點預防，就不會發生外遇；但林萃芬說，事實是，很多伴侶都自認很小心防範，也相信伴侶不敢外遇，最後還是發現伴侶有外遇。

很多人認為如果早點注意、早點預防，就不會發生外遇，但心理師指出，事實上並不是如此；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

林萃芬表示，從13點的「外遇迷思」中，可以看出外遇不是單純的線性現象，而是一個多面向、多因素交織的複雜行為。外遇背後通常隱藏著各式各樣的動機，範圍從尋求情感連結和確認，到逃避現實壓力或尋找自我實現的途徑。

她提醒，處理外遇問題時，不能一概而論，更不能僅將責任歸咎於個人或魅力不足。相反地，應該深入探索更根本的原因，透過自我反思及夫妻間的開放溝通，共同尋求解決辦法。

最重要的是，面對外遇，不應自我責備或沉溺於絕望。相反地，這可以是轉機的開始，機會在於自我照顧，重建自我價值感，並在可能的情況下，與伴侶一同探索關係的新可能。

諮商心理師林萃芬指出，面對外遇，不應自我責備或沉溺於絕望。相反地，這可以是轉機的開始，可與伴侶一同探索關係的新可能。（林萃芬提供）

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