台南多感官輔療室「白屋」 成大進駐經營與國際交流

「白屋」多感官輔療教室，運用科技營造互動環境。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市社會局設置多感官輔療教室「白屋」，由成功大學職能治療系進駐經營，提供專業輔療服務，並推動培訓學習、社區宣導等多元外展服務，吸引外縣市單位來取經，同時促進國際交流合作。

「白屋」是推動身心障礙者福祉的重要平台，於2017年6月底啟用以來，即與成功大學職能治療系合作，並於2023年8月起由該系全面接手運作。教室以柔和白色系為主，配備多樣化的感官設施，如投影設備、泡泡管、聲光牆、光纖瀑布及聲振搖椅，營造出引人入勝且具互動性的環境，有效提升使用者的感知與理解能力。

請繼續往下閱讀...

國立台南護理專科學校老人服務事業科學生至多感官教室進行服務學習。（成大提供）

成大職治系教授林玲伊表示，多感官輔療室由專業職能治療師服務，評估使用者的身心狀況、感覺處理模式、感覺需求、社交互動能力等，透過精心設計的燈光、聲音與各式各樣精巧的高科技設施，營造出一個富有吸引力及舒適的互動環境。

此外，透過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等各種感官刺激，藉由環境與訓練課程的安排，增加探索環境的機會、減低焦慮不安的情緒，從而與周遭事物建立互動，減少自我刺激或自我傷害行為。

林玲伊近日邀請馬來西亞國立大學健康科學系副教授朱芯盈訪問白屋，深入探討多感官輔療的應用及早療服務的最新發展，並計畫未來促進海外交換學生的參訪與實務見習，進一步深化跨國專業交流。

馬來西亞大學副教授朱芯盈（中）與國立成功大學職能治療學系林玲伊教授（右一）訪問多感官教室。（成大提供）

林玲伊表示，教室目前亦正進行相關研究計畫，以驗證多感官輔療模式在身心障礙族群中的效果，期望能協助專業臨床工作者制定更有效的輔療介入方案，以改善個案功能表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法