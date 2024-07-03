汪建民驚爆肺腺癌4期》不菸不酒也中 持續咳嗽肺部求救訊號

汪建民驚傳罹患肺腺癌4期，衛福部指出，肺癌初期通常症狀不明顯，如有出現持續咳嗽症狀，要提高自我警覺。（資料照）

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汪建民驚爆肺腺癌4期》營養師：少吃3害、補5營養

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民不菸不酒，卻驚傳罹患肺腺癌4期。衛福部指出，許多罹患肺腺癌的患者都沒有吸菸史，甚至罹患肺腺癌的女性，9成沒有吸菸習慣，因此除了戒菸與遠離二手菸害外，也要減少接觸廚房油煙、遠離空氣污染或廢氣多的地方。肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，若出現持續咳嗽且未見好轉等症狀，要提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。

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常見的肺癌症狀

國健署指出，若出現以下症狀，雖有可能不是肺癌引起的，仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

●持續咳嗽且未見好轉。

●咳痰帶有血絲或咳血。

●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。

●持續胸痛且有惡化情形。

●聲音沙啞。

●骨關節疼痛。

●無預警的體重下降、食慾不振。

自我防護遠離肺癌

●拒吸二手菸。

●烹煮時應開啟排油煙機，為減少油煙，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物。

●外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露。

●空品狀況不佳時，避免戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段。空氣品質監測網訊息。

●生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

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