汪建民驚爆肺腺癌4期》營養師：少吃3害、補5營養

營養師指出，有家族史、變異基因，以及長期接觸致癌物質、油煙、愛吸菸、處在有懸浮微粒環境等，都是罹患肺癌的危險因子。（資料照）

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汪建民驚爆「罹肺腺癌4期」 爆瘦12公斤頭髮掉光

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年56歲的藝人汪建民，在年初時細心的粉絲發現他骨瘦如柴，一度擔心他的健康狀況，如今爆出他竟罹患肺腺癌4期，癌細胞擴散頸椎、脊椎，腦部也檢查出兩顆腫瘤；營養師高敏敏表示，想遠離肺癌纏身，日常飲食要除3害，包含少吃紅肉和加工品、避免飽和脂肪和精緻糖、縮短烹煮時間，應吃含植化素、纖維、β-胡蘿蔔素、Omega-3、維生素C等食材。

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高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，有家族史、變異基因，以及長期接觸致癌物質、油煙、愛吸菸、處在有懸浮微粒環境等，都是罹患肺癌的危險因子，不可不慎。

●肺癌家族病史：父母、兄弟姐妹中如有人罹患肺癌，子女罹癌率可能提高。

●變異基因：研究發現，華人肺腺癌與高風險遺傳因子YAP1變異基因有很大的關聯，尤其女性罹患機率會更高是正常基因的5.9倍。

●長期接觸致癌物質或肺部病變：如柴油引擎、廢棄、石綿、重金屬物質（鉻、砷等等）皆有可能提高罹肺癌機率。

●吸菸、二手菸：世界衛生組織透過研究發現，吸菸的人罹患肺癌的機率比一般人高30倍；而長時間處在二手菸環境的人，罹肺癌機率比沒接觸的人多30％。

●油煙：女生肺癌很有可能與烹調產生的油煙，尤其是高溫炒菜、油炸的方式更會產生致癌物。

●污染源懸浮微粒：如工業廢棄、汽機車廢氣、石化燃料等，懸浮微粒已被列為第一級致癌物，如果長時間處在有懸浮微粒的環境，會大大增加罹癌風險。

肺癌6大危險因子、飲食大公開。（圖取自高敏敏臉書粉專）

攝取纖維、維生素C 降低罹癌風險

高敏敏提醒，想預防肺癌，飲食應「少吃紅肉、加工肉」加工肉品已被國際癌症研究機構（IARC）列為1級致癌物，而紅肉被列為2級A類致癌物；「避免飽和脂肪、精緻糖」飽和脂肪酸攝取和肺癌風險正相關，且肥胖者也會提高罹癌機率，而精緻糖會造成身體處於發炎狀態；「縮短烹煮時間」避免高溫長時間烹調，如油炸、燒烤、煙燻、煎炒，建議以蒸煮、燉滷方式烹調。除此之外，也建議可吃以下5大營養素顧肺：

1.植化素：存在於各色蔬果。植化素本身就有強大的抗氧化力、消除自由基、減緩發炎的功效，也可抑制癌細胞初期分裂。

2.膳食纖維：食材如菇類、深綠色蔬菜。腸道健康自然可有良好的免疫力，因此攝取膳食纖維可以降低罹癌風險。

3.β-胡蘿蔔素：食材如胡蘿蔔、南瓜。β-胡蘿蔔素在人體內會轉化成維生素A，有助於修護粘膜 進而提升防護力。

4.Omega-3：食材如魚油、藻油、堅果。多元不飽和脂肪酸可降發炎症狀、維持免疫力。

5.維生素C：食材如芭樂、櫻桃、蔓越莓。維生素C是維持免疫力的重要維生素，也可透過攝取維生素C，來加膠原蛋白製造，幫助增強肺部的結締組織，不過建議應從天然食物中攝取，避免一次補過頭反而會有反效果。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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