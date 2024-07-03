豐胸發炎害她5年不能哺乳 3女留疤怒告 整形醫遭起訴

台北地檢署。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，涉嫌無麻醉資格，擅自替執行豐胸手術的女病患全身麻醉，並找無護理師資格的同居人吳素華等人，協助隆乳手術，有3名病患在術後出現傷口感染問題，其中一名被害女子二度前往診所進行引流手術，但治療9天均未好轉，崩潰打119求救，沒想到，丁男竟搶走女病患手機沒收，將人強制留在診所，另2名被害人則是引發蜂窩性組織炎，導致胸部被迫切除或重建，甚至有人5年不能哺乳，台北地檢署依強制、重傷害等罪，起訴丁男等3人。

據了解，丁斌煌具外科醫師專科證照，但曾捲入多起醫美糾紛，曾為男病患進行陰莖植入手術，但術後男子身亡，被依過失致死等罪判刑定讞，後來丁男在中山區經營安和美診所，涉嫌無麻醉資格，擅自替執行豐胸手術的女病患全身麻醉，並在初期找無護理師資格的同居人吳素華，以及吳女的親人楊喜琴進入手術室，協助隆乳手術，包括幫病患打點滴、擦藥等，事後遭3名女病患提告。

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檢警查出，丁斌煌於2022年9月間，幫一名女病患執行豐胸手術前，未進行抽血、驗尿等風險評估，竟找來無護理師資格的吳女協助動刀，術後女病患傷口發炎，返回診所進行引流、清創手術，但治療9天均未好轉，最後女病患崩潰拿起手機打119求救表示，「傷口痛死了，需要就醫」，未料，丁男得知後，跑進病房搶走女病患手機，告知消防人員「不需要救護車」，隨即掛斷，並把手機沒收，強制將女子留在診所。

後來，又有2名女子進行隆乳手術後，同樣出現發炎問題，還一度引發蜂窩性組織炎，並回到診所二度治療，進行清創、引流手術，但有人胸部留下許多疤痕，總計長達20公分，有人脂肪壞死需要重建，導致5年內不能哺乳，檢察官調查後，依涉犯強制、重傷害等罪，起訴丁男等3人。

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