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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腰痠背痛不當一回事？ 小心可能是腫瘤！醫：5症狀應就醫檢查

2025/04/26 13:13

謝炳賢提醒，如果腰痠背痛長期持續沒有改善，很可能是腫瘤，如有疼痛超過4週未改善、夜間或休息時劇痛、沒運動也會痛、體減輕、下肢無力或失禁等症狀，應立即就醫檢查；情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢提醒，如果腰痠背痛長期持續沒有改善，很可能是腫瘤，如有疼痛超過4週未改善、夜間或休息時劇痛、沒運動也會痛、體減輕、下肢無力或失禁等症狀，應立即就醫檢查；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天都坐在辦公室裡面，長期姿勢不良，常會有腰痠背痛的問題，但很多人都不在意。陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，如果腰痠背痛長期持續沒有改善，很可能是腫瘤，如有疼痛超過4週未改善、夜間或休息時劇痛、沒運動也會痛、體減輕、下肢無力或失禁等症狀，應立即就醫檢查。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」指出，一般來說，因為久坐、姿勢不良或過度勞累引起的腰痠背痛，通常在休息或適當運動後會改善，如果出現以下情況，就需要特別警惕：

1.疼痛持續超過4週，甚至逐漸加重。

2.夜間或休息時疼痛加劇，無法入睡。

3.疼痛與活動無關，即使沒運動也會痛。

4.伴隨體重減輕、疲倦或食慾不振。

5.下肢無力、麻木或大小便失禁。

如果你的腰痠背痛符合上述情況，務必立即就醫檢查，以免延誤病情。

謝炳賢提醒，如有疼痛超過4週未改善、夜間或休息時劇痛、沒運動也會痛、體減輕、下肢無力或失禁等症狀，應立即就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢提醒，如有疼痛超過4週未改善、夜間或休息時劇痛、沒運動也會痛、體減輕、下肢無力或失禁等症狀，應立即就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢也分享可能引起腰痠背痛的腫瘤。

脊椎腫瘤：脊椎內部或附近的腫瘤，可能壓迫神經，導致持續性背痛、四肢無力或感覺異常。無論是良性或惡性，都可能影響神經功能。

轉移性癌症：一些癌症（如乳癌、肺癌、攝護腺癌）容易轉移到脊椎，造成骨骼病變，使患者出現難以緩解的背痛，甚至影響行走能力。

腹腔內腫瘤：某些腎臟腫瘤、胰臟癌或淋巴瘤，因為位於腰背部附近，會壓迫周圍神經，導致腰部疼痛。

骨髓瘤：這是一種影響骨骼的血癌，會造成骨骼脆弱、病理性骨折與持續性背痛，尤其是年長者需特別留意。

謝炳賢強調，一定要定期健康檢查，可以透過X光、MRI或CT可及早發現問題，及早治療。如果疼痛跟平常狀況不一樣，或是怎麼休息都不會好，務必儘早就醫。

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