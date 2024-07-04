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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天氣熱胸悶口渴、食慾差 中醫列3飲食改善

2024/07/04 08:30

中醫指出，綠豆薏仁湯有利水消腫、清熱解毒。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱容易胸悶口渴，食慾容易不佳，適時補水外，中醫師分享3飲食，包括：屋梅山楂茶、冬瓜排骨湯、綠豆薏仁湯，清熱解毒好處多，在家就可輕鬆動手做。

雲品中醫診所在臉書發文指出，夏至後天氣炎熱，暑氣傷氣加上紫外線強烈，易胸悶口渴，需注意防曬外，適時補充水分，加上天熱容易食慾不振，故要疏肝健脾、滋腎清熱、理氣活血。

●屋梅山楂茶：健脾開胃、生津止渴；材料需要烏梅5顆、山楂10片、綠茶茶包1包；先將材料倒進茶包，浸泡300c.c.，放涼即可。

●綠豆薏仁湯：利水消腫、清熱解毒；材料需要綠豆20g、薏仁20g、生甘草5片；先將薏仁用500c.c.的水浸泡一晚，隔日將綠豆及生甘草加入煮軟即可。

●冬瓜排骨湯：清熱利尿、生津止渴；材料需要排骨500g、冬瓜250g、生薑3g、鹽適量；冬瓜切塊，加適量水煮沸後，改以小火煮至冬瓜透明，可加鹽和少許薑絲調味。

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