知名診所遭爆天價療程防中風 南市衛局稽查：是食品

南市衛生局派員前往學甲區六順診所稽查。（圖由南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市學甲區六順診所以專門治療及預防腦中風聞名，被民眾向媒體爆料，指診所宣稱注射針劑能預防中風，針劑內容不明，而且高階療程自費高達23萬元。台台南市衛生局今天派員稽查，發現診所使用的口服液產品，標示為食品。

台南市衛生局說，針對該診所天價療程及藥劑疑似來源不明一案，今天派員調查，診所被指使用名為「SAPONIN-OCK口服液」的產品，產品標示為食品，但含有人蔘成分。衛生局將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。

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六順診所說，該產品僅供口服作為營養補充使用，並未對民眾施行注射，也未強調該食品療效。而所有療程依醫生診察及病患時間上的配合而有不同，有的天數長達20天或1個月，所需療程都有向病患說明，且有簽署自費同意書，並非只有使用該食品產品一項就高價收費，相關爆料言過其實。至於稽查缺失部分，將儘速改善。

衛生局說，今天現場查察發現另外有3項違規，包括診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法第15條有關設置標準的規定，設置變更應於30日內向衛生主管機關申請，否則將面臨5萬元以上25萬元以下的罰款。

而且該診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法第22條第1項的規定，相應處罰為1萬元以上5萬元以下的罰款；在病歷記錄部分，未詳實紀載使用的藥品，涉違反醫師法第12條的規定，相應處罰為2萬元以上10萬元以下的罰款。

衛生局說，對於前述違規行為，將依法進行相應處罰。

台南市學甲區六順診所以專門治療及預防腦中風在地方聞名。（翻攝自六順診所網站）

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