健康網》亂經≠更年期 恐是身心失衡警訊 醫揭「調理」5重點

月經週期或流量的異常都屬於「亂經」，醫師提醒，荷爾蒙失衡、生活壓力大、不良生活習慣、體重異常或罹病都是可能原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕原本是28天來1次的月經週期，突然變成50天來一次或是1個月來2次；而經血量有非常多，有時卻又非常少，這樣的「亂經」現象讓人苦惱，難道是更年期來臨嗎？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，亂經未必是更年期，荷爾蒙失衡、生活壓力大、不良生活習慣、體重異常或罹病，都可能引發月經週期或流量異常；調理5重點包括：找出病因、藥物治療、手術治療、調整生活型態，以及定期追蹤。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」和部落格發文表示，亂經是指月經週期或流量的異常，不符合個人平常的月經狀態。這些異常情況包括：月經提前、延後或經血量的不正常變化，亂經確實可能是更年期的早期徵兆，但並非絕對。更年期通常發生在45-55歲左右，這個時期卵巢功能逐漸衰退、荷爾蒙分泌減少，導致月經週期紊亂，或出現月經量不規則、經期延長等亂經現象，但還是要先釐清是否有其他原因導致亂經。

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亂經常見5狀況 經血顏色或質地改變勿輕忽

●週期不規則：如果月經週期時長時短，比如這個月是28天，下個月突然50天才來，這就是典型的亂經表現。

●經血量異常：正常月經量不會影響日常活動，如果發現經血量突然變得非常多或非常少，這可能是亂經的跡象。

●經期延長或縮短：正常經期大約持續3- 7天，如果你的經期只有1-2天，或者超過1週還沒結束，這也可能是亂經。

●經痛嚴重：雖然經痛是很多女性的常態，但如果經痛突然變得特別嚴重，並且影響到日常生活，也需要注意是否與亂經有關。

經痛突然變得特別嚴重，並且影響到日常生活，也需要注意是否與亂經有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

●經血顏色或質地改變：健康的月經血通常是鮮紅色的，如果變成深褐色或是帶有異常組織塊，也要留意是否有健康問題。

亂經常見5原因 體脂過高或過低都有影響

●荷爾蒙失衡：女性荷爾蒙如果失衡，比如說雌激素、孕酮比例不正常，就會影響月經週期的正常進行。這種情況可能因為遺傳、飲食或是其他健康問題。

●生活壓力：壓力大的時候，身體會釋放壓力荷爾蒙，這些荷爾蒙可能會干擾正常的生理週期，導致月經不規則。

●不良生活習慣：例如熬夜、飲食不均衡或過度減肥，都可能對荷爾蒙平衡造成影響，進而影響月經周期。

●體重問題：體重過輕或體重過重都可能引起月經不規則，特別是體脂率過高或過低，都會影響到月經週期。

●疾病影響：某些疾病如多囊卵巢症候群、甲狀腺功能異常等，都會導致月經不規則，這種情況需要醫師診斷和治療。

調理亂經5重點 荷爾蒙失調恐需用藥治療

●找出病因：亂經的原因有很多，如荷爾蒙失調、子宮肌瘤、巧克力囊腫等，需要醫師詳細診察、抽血或超音波檢查來確定病因，對症治療才能有效調理。

亂經的原因有很多，如荷爾蒙失調、子宮肌瘤、巧克力囊腫等，需要醫師詳細診察、抽血或超音波檢查來確定病因，對症治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

●藥物治療：根據不同的病因，醫師會開立適合的藥物，如黃體素、避孕藥等調整荷爾蒙平衡；止血藥、子宮收縮劑改善經血過多；或開立排卵藥、胰島素增敏劑等治療多囊性卵巢綜合症。

●手術治療：若是子宮肌瘤、巧克力囊腫、子宮內膜異位等器質性問題導致亂經，可能需要透過手術切除病灶，改善症狀。

●調整生活型態：維持正常體重、均衡飲食、適度運動、壓力管理等，有助於改善體內荷爾蒙平衡，減少月經問題發生。

●定期追蹤：亂經的調理需要一段時間，建議定期回診追蹤，評估治療效果，必要時，調整治療方案，直到月經週期恢復正常為止。

5招避免亂經 紓壓、睡飽不可少

●控制體重：肥胖或過瘦都可能影響內分泌平衡，導致月經紊亂。維持正常BMI（18.5-24.9）有助於減少亂經發生。

●均衡飲食：飲食要均衡，攝取足夠的蛋白質、鐵、鈣、葉酸等營養素。避免偏食或暴飲暴食，少喝含咖啡因的飲料，這些不良飲食習慣可能干擾內分泌，加重亂經。

●適度運動：適度運動有助於調節內分泌，促進血液循環，減輕經前期不適。建議每週至少運動150分鐘，可選擇如快走、游泳、瑜伽等低強度運動。

適度運動有助於調節內分泌，促進血液循環，減輕經前期不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

●紓壓睡眠：長期壓力可能導致內分泌紊亂，加重亂經，學習正念、冥想等放鬆技巧，緩解壓力。同時建議每日至少要睡足7-8小時，有助於荷爾蒙平衡。

●定期檢查：建議每年做1次婦科檢查，及早發現和治療引起亂經的潛在疾病。如果亂經持續或嚴重，要盡快就醫，遵守醫囑進行治療。

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