台南六順診所遭爆打黑心針 診所駁：人蔘皂甙是食品非針劑

台南學甲六順診所出示被爆料的人蔘皂甙，強調是食品，非針劑。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲區六順診所以治療及預防中風聞名，療程要價不斐，但被爆料院方替病患施打沒有許可藥證的「人蔘皂甙」；六順診所今天（3日）發聲明駁斥，出示被爆料的人蔘皂甙，強調是食品，1小瓶5000元，並非針劑；南市衛生局今也派員稽查釐清真相。

六順診所發出聲明，診所從未使用未經核准的藥物進行治療，療程和藥物均符合相關法規，而「人蔘皂甙」並非針劑，而是口服液及膠囊，用於治療的輔助。

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診所人員說，人蔘皂甙是食品，有德國專利技術，而非藥品，給病人食用時都有說明和出示瓶身，也會向病人說明治療的方向、使用的藥品，並讓病人簽署自費同意書，治療進展也讓病人知道，治療過程如有任何問題，也會向醫師反應，很少發生不舒服或意外情況。

台南市學甲區六順診所出示人蔘皂甙，有德國專利，是食品，用於治療的輔助。（記者楊金城攝）

台南學甲六順診所出示被爆料的人蔘皂甙，強調是食品，口服液，非針劑。（記者楊金城攝）

診所出示「人蔘皂甙」，外包裝標示食品而非藥品，製造商、成分、技術授權、總經銷的標示都清楚，1小瓶就價值5000元，院方人員說，療程並非外傳的一次就要23萬元的「天價」，而會根據病患狀況調整，療程費用包括診療費、藥品費、治療費、材料費、護理服務費等，就跟開刀一樣要花10多萬，這是整個療程費用，而不是說只有1支針劑。

至於針劑，診所內部藥物均有詳細記錄，並依醫療法管理，為保護診所技術機密，確實對部分內部資訊保密，但無違法行為。

診所3年前曾換過一批醫師及護理人員，因此被爆料不得而知；今天看診狀況都正常，學甲六順總院還有兒科、家醫、内科、耳鼻喉科、皮膚科。

台南市衛生局今天近午前往稽查，衛生局將聯繫人蔘皂甙製造廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。現場查察發現有3項違規，診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法，面臨5萬元以上25萬元以下的罰款。且診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法規定，可處1萬元以上5萬元以下的罰款。在病歷記錄部分，未詳實紀載使用的藥品，涉違反醫師法第12條的規定，可處2萬元以上10萬元以下的罰款。

台南市學甲區六順診所總院以治療及預防中風聞名。（記者楊金城攝）

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