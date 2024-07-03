健康網》植牙失敗心驚驚！ 醫曝避險3招

醫師指出，要延長植牙的耐用期限，術後必須維持良好的口腔習慣，早晚飯後刷牙、每天至少使用牙線一次，以及使用沖牙機；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕植牙手術可以恢復與真牙相近的咬合力，是很多人解決缺牙問題的首要選擇，然而侵入性的手術過程與耗時的療程，也讓很多人擔心其中的風險。對此典雅牙醫診所院長陳科維在臉書粉專「細節致勝 熊老大的口內整理術 陳科維牙醫師」發文分享避險3招，包括：尋求專業、好好刷牙、定期回診。

●尋求專業：植牙的術前規劃 是決定療程成敗與否的關鍵，建議大家在評估階段，可以多看看醫師過往的相關案例，選擇經驗豐富的醫師也許能給你更精準的治療建議及更多元的治療選擇。

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●好好刷牙：要延長植牙的耐用期限，術後必須維持良好的口腔習慣，早晚飯後刷牙、每天至少使用牙線一次，以及使用沖牙機，減少食物殘渣堆積，才能有效預防植體周圍炎。

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●定期回診：即便每天都有好好刷牙，真牙和植牙邊緣還是會堆積牙結石，所以需要每半年回診洗牙一次，藉由專業的超音波洗牙機震除牙結石，以確保口腔的長期健康。

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對許多缺牙患者而言，植牙是人生中的重大決定，大家都不希望碰到植牙後遺症，甚至是植牙失敗的問題，他表示，為了讓患者能安心接受治療，醫師在術前都會詳細講解治療計畫及術前、術後衛教須知，以親切耐心的態度，幫助每個受缺牙所苦的人找回口腔健康。

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