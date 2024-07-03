冬病夏治！ 中醫三伏貼增強免疫力、抗過敏

南投醫院中醫師賴卉蓮（右）建議有過敏的民眾，可透過三伏貼進行「冬病夏治」，提升免疫力減少疾病在冬季發作。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕日頭赤炎炎，熱到受不了，不過有過敏體質的民眾，可趁此「冬病夏治」，衛福部南投醫院中醫師賴卉蓮表示，透過夏季陽氣旺盛時，借天之陽氣搭配辛溫祛寒藥物，可改善陽虛體質，增強免疫力與抗過敏，減少疾病在冬季發作。

賴卉蓮指出，三伏貼為一種灸療，取一年之中最熱的3天「初伏、中伏、末伏」進行治療，今年「三伏天」分別為7月15日、25日，以及8月14日，但治療並非只限這3天，在三伏天前後天氣炎熱時，大約7月中旬至8月下旬都是治療好時機。

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三伏貼透過將辛溫、溫陽、祛寒、逐痰的中藥貼敷在人體背部俞穴上，使藥氣經由穴道、經絡傳遞到臟腑，暢通氣血、調節機能，達到「冬病夏治」效果。

明朝李時珍「本草綱目」、清初張璐「張氏醫通」，就記載三伏貼對過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、氣喘及容易感冒的患者能達到減輕症狀、減緩冬季發作效用；臨床實驗也證實，「三伏天穴位敷貼療法」能有效降低過敏狀態，達到抗過敏作用。

賴卉蓮也提醒，三伏貼適合體質虛寒患者，不過若正在感冒發燒，或有發炎的病人、背部有傷口、孕婦及2歲以下幼童則較不適合，治療前須由合格中醫師進行評估。

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