6旬男突耳鳴聽不清楚 醫：突發性聽力損失快就醫

一名65歲男子早上起床後突然右耳耳鳴，且用右耳講電話聽不清楚；醫師提醒，突發性聽力損失發生時，應立即就醫檢查。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名65歲男子早上起床後突然右耳耳鳴，且用右耳講電話聽不清楚，只能用左耳聽，經治療後追蹤聽力已部分恢復。醫師提醒，突發性聽力損失發生時，應立即就醫，除了檢查聽力的狀況外，影像及神經檢查也可以用來評估是否有其他病變原因。

台北榮總新竹分院耳鼻喉科聽力師藍佳洵指出，一般人因老化或疾病造成的聽力損失大多是漸進性的，但是在3天內連續3個頻率以上下降超過30分貝的感覺神經性聽力損失，就稱為突發性聽力損失，多數病人往往在幾小時內就發現單側耳朵聽別人說話突然聽不清楚，也可能伴隨耳鳴、平衡感變差或眩暈的症狀。

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藍佳洵表示，目前醫學上對突發性聽力損失的發生原因有很多說法，可能原因包括自體免疫反應、內耳血液循環不良、聽覺細胞問題或病毒感染，但因內耳外部包覆著厚厚的骨質，確切原因並不容易檢查出來。

症狀發生起兩週內，給予耳內注射或口服類固醇是標準治療方式，也可以合併高壓氧或服用改善血液循環的藥物、抗發炎藥物、抗病毒藥物等輔助治療，輔助治療中以高壓氧的臨床證據力最好，但須自費。

藍佳洵提醒，突發性聽力損失雖然有不治而癒的狀況，但因事先無法預測，所以除非症狀在短時間內改善，否則應盡快就醫，越早接受治療、聽力下降程度較小的，聽力恢復的狀況也會比較好。

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