自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

6旬男突耳鳴聽不清楚 醫：突發性聽力損失快就醫

2024/07/03 13:37

一名65歲男子早上起床後突然右耳耳鳴，且用右耳講電話聽不清楚；醫師提醒，突發性聽力損失發生時，應立即就醫檢查。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名65歲男子早上起床後突然右耳耳鳴，且用右耳講電話聽不清楚，只能用左耳聽，經治療後追蹤聽力已部分恢復。醫師提醒，突發性聽力損失發生時，應立即就醫，除了檢查聽力的狀況外，影像及神經檢查也可以用來評估是否有其他病變原因。

台北榮總新竹分院耳鼻喉科聽力師藍佳洵指出，一般人因老化或疾病造成的聽力損失大多是漸進性的，但是在3天內連續3個頻率以上下降超過30分貝的感覺神經性聽力損失，就稱為突發性聽力損失，多數病人往往在幾小時內就發現單側耳朵聽別人說話突然聽不清楚，也可能伴隨耳鳴、平衡感變差或眩暈的症狀。

藍佳洵表示，目前醫學上對突發性聽力損失的發生原因有很多說法，可能原因包括自體免疫反應、內耳血液循環不良、聽覺細胞問題或病毒感染，但因內耳外部包覆著厚厚的骨質，確切原因並不容易檢查出來。

症狀發生起兩週內，給予耳內注射或口服類固醇是標準治療方式，也可以合併高壓氧或服用改善血液循環的藥物、抗發炎藥物、抗病毒藥物等輔助治療，輔助治療中以高壓氧的臨床證據力最好，但須自費。

藍佳洵提醒，突發性聽力損失雖然有不治而癒的狀況，但因事先無法預測，所以除非症狀在短時間內改善，否則應盡快就醫，越早接受治療、聽力下降程度較小的，聽力恢復的狀況也會比較好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中