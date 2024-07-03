學生短片「閻王」客串？「網紅就是你」競賽台南拿全國特優

安南國中蟬聯菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽國中組特優。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部國教署與衛福部國健署發表學校健康促進計畫評選出爐，南市獲得首屆「卓越縣市獎」，其中安南國中蟬聯菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽國中組特優，逗趣劇情「請出閻王殿審判，讓死者自白生前不良習慣」，寓教於樂，引導觀眾檢視自身不良行為對健康的損害。

短片由師生自導自演「黑白無常、閻羅王都上場」，劇情設計熬夜追劇、每天雞排配珍奶、愛抽菸抽到死，「再這樣下去，地獄就要爆炸了」。閻羅王派黑白無常到凡間調查人們的生活習性對健康的影響，例如多吃蔬果、規律運動等是正向的行為，並強調抽菸是不良行為且對人體會有全面性的傷害。

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影片運用時下流行的短影片素材，融入新聞報導的手法，將健康促進觀念編寫成朗朗上口的歌詞，導入正確的健康知識，用貼近年輕人的題材，傳達嚴肅而重要的議題，讓大家除了感受到影片的娛樂效果，也能了解健康的重要。

教育局長鄭新輝說，學校推動健康促進計畫，強調證據本位，運用前後測的量化數據及健檢結果，同時結合社區資源與在地特色，制定符合需求的學校行動策略，這次南市共有26校推動成果獲29項全國績優獎勵，多元策略與實證績效獲肯定。

台南市長黃偉哲表示，從小建立身心健康觀念，是常保自信與快樂人生的重要關鍵，透過市府單位政策規劃，結合學校、社區及民間資源，共同營造健康與幸福的校園環境，讓親師生形成正向循環。

安南國中拿下「網紅就是你」短片競賽國中組特優，逗趣劇情、寓教於樂。（南市教育局提供）

安南國中蟬聯菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽國中組特優，師生上場演戲，表情到位。（南市教育局提供）

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