健康網》節食易復胖 體脂增！ 學會9招佛系減肥「偷偷甩肉」

營養師提醒，減脂、瘦身是一輩子的事，千萬別為了快速瘦身，節食不吃飯，不僅容易復胖，也可能導致體脂肪更高；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重永遠是明天的事？其實從改變生活上習慣，也能佛系瘦、慢慢瘦！營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文整理9大減脂哲學，包括：喝湯把油撈掉、飯後多走動、吃肉去皮、不吃肥肉、不吃甜食、吃飯放慢速度、充足水分、只吃7分飽，以及選擇原型食材。減重強調持之以恆，千萬別為了快速瘦身，節食不吃飯，不僅容易復胖，還可能使體脂肪愈來愈高。

●喝湯把油撈掉：無論是喝湯或吃火鍋，經過肉片、火鍋料的烹煮後的湯表面會有許多浮油，因此可先將油撈掉，減少一點油脂，以免將配料夾起時，表面裹上的浮油。

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●飯後多走動：飯後散步不僅能降低血糖濃度、穩定血糖，還能緩解脹氣，讓身體釋放內啡肽，達到舒緩情緒，減緩失眠症狀的效果。

●吃肉去皮：吃肉前可先去皮，減少約25-30%的熱量，減少攝入過多的飽和脂肪。

●不吃肥肉：優先選擇瘦肉或把肥肉挑掉，減少脂肪攝取，避免心血管疾病。

●不吃甜食：大多甜點都含有大量的糖、油、澱粉，吃完不僅血糖爆表，滿滿的糖也是變胖的地雷之一。

●吃飯放慢速度：突然進食大量澱粉，易造成血糖上升，導致脂肪囤積，建議細嚼慢嚥，減緩血糖上升速度的同時，也可增加飽足感，避免暴食。

●充足水分：足夠飲水量不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，幫助瘦身更有成效。

●只吃7分飽：現代人大多運動量過少，若三餐都吃很飽，很容易進食過多，因此建議吃到不餓、7分飽就好，以免吃過量，導致脂肪囤積。

●選擇原型食材：加工食品在加工過程添加大量油脂、調味，應優先選擇原型食物，保留較多營養，熱量也比較低。

高敏敏提醒，正所謂「慢慢來比較快」，其實減脂、瘦身是一輩子的事，不著急、持之以恆才是關鍵，千萬別為了快速瘦身，節食不吃飯，不僅容易復胖，也可能導致體脂肪一次比一次更高。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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