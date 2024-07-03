婦女產後憂鬱達10～26.8％ 應尋求心理諮商

婦女產後易有憂鬱情形，南投縣社區心理衛生中提供免費諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內生育率低，少子化嚴重，惟許多人可能不知道，婦女懷孕及生產過程，除得忍受身體不適，依據2022年統計，婦女產後憂鬱症盛行率高達10～26.8%，且逐年上升中。因此，孕產婦要維持健康身心，應有充足睡眠、規律運動，並適時紓壓，尤其是家人的陪伴支持，南投縣衛生局提醒民眾，若發現孕產婦有憂鬱傾向，甚至想不開的念頭，應尋求心理諮商或立即前往身心科門診，接受藥物與專業心理治療。

南投縣衛生局表示，產後憂鬱症盛行率逐年上升，不再是特殊案例，而是普及性應該被重視的議題。產後憂鬱是一種在生產後出現的情緒問題，部分產婦於產後，會產生情緒低落或心情不穩定現象，但這些現象大部分會在幾天後消失，少部分症狀嚴重個案，則需要專業人員介入協助。

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衛生局強調，產後憂鬱症發生的原因可能跟生理、心理及社會因素有關，例如周產期發生重大生活壓力事件、生產後荷爾蒙急遽變化、生產經歷重大身心創傷、產後媽媽需負擔照顧新生兒的角色，或因懷孕造成身體外觀的改變、家庭支持系統不佳等，這些情況都可能造成憂鬱。

衛生局指出，南投縣2處社區心理衛生中心及13鄉鎮市衛生所，提供免費心理諮商服務，該局也於南投市、埔里鎮、竹山鎮、水里鄉、信義鄉等衛生所設立精神醫療巡迴服務定點門診，孕產婦本身或家人有發現孕產婦出現憂鬱傾向，可電洽尋求心理諮商，情況嚴重將轉介身心科門診，南投縣社區心理衛生中心電話南投區049-2202662、竹山區049-2631925，將由專人為您服務。

孕產婦要維持健康身心，應有充足睡眠、規律運動、適時紓壓及家人支持。（南投縣衛生局提供）

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