健康網》生酮飲食減肥好幫手？ 學者：須額外補維生素、礦物質

「生酮飲食減肥法」，主打幾乎不吃米飯、麵、麵包，甚至水果等碳水化合物，改以高脂、蛋白質食物為主；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年曾紅極一時的「生酮飲食減肥法」，主打幾乎不吃米飯、麵、麵包，甚至水果等碳水化合物，改以高脂、蛋白質食物為主。學者劉沁瑜提醒，嚴格的生酮飲食容易缺乏維生素B、C、E、礦物質鉀、鎂及鈉等營養素，而營養素減少會使腸道吸收能力下降，易營養不良。建議全面補充綜合維生素和礦物質，並可以服用益生菌或益生質改善便秘。



輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜在臉書粉專「吃出影響力-營養系劉沁瑜老師」發文表示，目前已知生酮飲食可以改善神經系統疾病，包括癲癇、癡呆、肌萎縮性脊髓側索硬化症、腦外傷，以及痤瘡、代謝性疾病等；也能幫助減肥且改善代謝症候群、胰島素阻抗、血壓及血脂等血液生化數值。只是目前尚未確認其機制為何。

長期副作用恐腎結石、低蛋白血症

劉沁瑜表示，雖然生酮飲食可以迅速幫助減輕體重，但生酮飲食執行6到12個月後便需要監測腎功能，且得慢慢回歸一般正常飲食型態。生酮飲食最常見且短期的副作用包括噁心、嘔吐、頭痛、疲勞、失眠、便秘及運動表現變差等症狀。

請繼續往下閱讀...

這些症狀可能會在數天到數週內消失，不過攝取足夠的水、電解質則可以緩解一些症狀。長期副作用包括肝脂肪變性、低蛋白血症（hypoproteinemia）、腎結石及維生素和礦物質缺乏。

劉沁瑜提到，嚴格的生酮飲食會限制了碳水化合物之攝取，在減少攝取全榖雜糧類及水果的狀況下，容易缺乏維生素B、C、E等營養素，同時因為減少蔬菜及水果攝取，容易缺乏礦物質鉀、鎂及鈉。而營養素減少會使吸收能力下降，卻因為腸道吸收不足，而容易營養不良。嚴格的生酮飲食應全面補充綜合維生素和礦物質，也可以服用益生菌或益生質來改善便秘的情況。

劉沁瑜表示，嚴格的生酮飲食，可以服用益生菌或益生質來改善便秘；示意圖。（圖取自photoAC）

「這些人」千萬別碰

劉沁瑜提醒，如果準備要開始執行生酮飲食，若有罹患以下疾病或服用特定藥物，切莫嘗試。

●未適當調整藥物治療就吃生酮飲食，糖尿病患者服用胰島素或口服降血糖藥，則會發生嚴重的低血糖。

●禁止攝取生酮飲食之疾病包括：胰臟炎、肝衰竭、脂質代謝異常、原發性肉鹼缺乏症、肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症、肉鹼轉位酶缺乏症、紫質症及丙酮酸激酶缺乏症。

●另外需注意的是，有極少數吃生酮飲食者會因為酮血症（ketonemia），而在酒測時會出現假陽性結果。

●懷孕婦女。

生酮飲食需密切醫療追蹤

健康是最重要的財富，劉沁瑜說明，肥胖是現今需要解決的公衛議題，生酮飲食是治療癲癇的治療飲食，後續應用為可以短期幫助減肥的飲食型態，但是長期伴隨而來的副作用及禁忌也不可忽視，癲癇兒童食用生酮飲食時，需要密切追蹤生長發育狀態，以免生長遲滯。

而成人執行生酮飲食，也需要醫療的追蹤與陪伴，若是不清楚自己是否適合生酮飲食，建議可以尋求營養師之協助，幫助您選擇最適合自己的飲食而更能維持健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法