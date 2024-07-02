健康網》夏季養心操動動「手」 中醫：每天做有益安神

中醫師表示，夏天是「養心」的季節，可以做手臂、手指兩種養心操來養生，有利於養心安神；情境照。（圖擷取自艾莉絲臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季酷暑「蒸」的太難受，容易影響情緒變得心浮氣躁。台北潤中醫診所院長艾莉絲分享，台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，中醫認為夏天是「養心」的季節，除了運動、靜坐、調整作息等，還可以做手臂、手指兩種養心操來養生，早晨起床或睡前進行15到30分鐘，有益於養心安神。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享，中醫認為，手少陰心經的走向是由胸部延伸至手掌的內側，穿過腋下，最後循小指而出。因此會建議，進行手部或手指的伸展運動，可以促進心經內氣血的運行。

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●手臂養心操：第一個動作是先站著，記得雙膝要與肩同寬，雙臂自然下垂，雙手十指交叉，放在小腹前。然後手指維持這個樣子，向前抬起，抬到超過肩膀高度，接著高舉至頭頂。這個動作會拉伸軀幹內側的膽經，手臂上的小腸經，以及心經所經過的肌群。

上一個動作保持幾分鐘後，可以慢慢彎曲手肘向外打開，雙手繞過頭部抵住後腦枕骨的位置，從後面輕壓頭部，感受肩頸的伸展，同時手肘向外向後用力，拉伸胸廓。

●手指養心操：首先放鬆手指，將雙手十指交叉。用手腕帶動手指，順時針方向旋轉60次，然後逆時針方向旋轉60次。接著還是保持雙手十指交叉，留下微小的間隙讓雙大拇指互相接觸。然後雙大拇指分別向前繞圈60次，再向後繞圈60次。

最後是手指相觸，雙手十指指尖相對，手指輕鬆伸展，像是在握球一樣。接著，左右手的指尖互相觸碰，這個動作一樣要進行60次。

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