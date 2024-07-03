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健康網》自助餐夾菜攻略！ 營養師：這些比例抓2：2：1

2024/07/03 08:31

夾菜時少了重要原則和技巧，就有可能讓你吃到很多額外的熱量；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不知道該吃什麼的時候，自助餐是外食族的好選擇，但夾菜如果有技巧，就能免掉不必要的熱量。營養師黃品瑄在臉書粉專「營養師品瑄」發文分享，自助餐夾菜原則技巧，讓大家避開自助餐的隱形地雷。像是選擇蒸、烤、滷食物；避開加工食品；夾上層的菜；蛋白質、蔬菜、澱粉比例，目測抓2：2：1。

夾菜的重要原則

食物料理方式：選擇蒸、烤、滷，避免油炸、燴炒、勾芡。

蛋白質、蔬菜、澱粉比例：用體積目測抓2：2：1。

盡量避開加工食品：選擇原形肉類、蔬菜。

夾菜小技巧少掉大熱量

●蛋白質和蔬菜先夾，再夾其他配菜。

●夾上層的菜，減少醬料攝取。

●餐盤上蔬菜至少有2-3個顏色。

●飯男生一碗，女生半碗更好。

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