新冠變異株LB.1來勢洶洶 疾管署：本土占比已達14％

疾管署副署長曾淑慧說明新冠變異株。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬先前曾示警，國際新冠變異株LB.1迅速追上KP.2占比，衛福部疾管署今（2）公布，本土LB.1占比已上升至14%，超越KP.3的9%，但仍落後於KP.2的20%，分析快速上升主因是高度免疫逃脫造成，提醒民眾注意防護。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，近4週新冠變異株監測，本土及境外移入檢出均以JN.1為多，占比分別是47%及38%，仍為國內主流株；不過，KP.2占比略升，分別為20%及25%，但LB.1占比上升至14%及9%，KP.3占比9%及15%，XDV.1為8%及9%。

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疾管署副署長曾淑慧表示，國內於5月19日首度監測到LB.1個案，之後逐週成長，其與近期流行的KP.2及KP.3同屬JN.1子代，但LB.1增長優勢比KP.2與KP.3高，主因是高度免疫逃脫所致，造成占比快速上升，但世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心並未觀察到疾病嚴重度有差異，研究也顯示現有快篩、抗病毒藥物仍有效。

曾淑慧提到，根據美國針對1.8萬名18歲以上成人的研究發現，接種XBB疫苗的預防住院效益可達68%、預防急症效益60%，但接種其他舊版疫苗（雙價BA4/5或單價原始株）的保護力已不足，建議民眾快打XBB疫苗。

另外，近期民眾接種莫德納XBB疫苗時，查看疫苗瓶身標示效期至今年5月，進而質疑效期，疾管署說明，依廠商所提文件於今年5月22日經食藥署審核同意成品架儲期在-15°C 至-50°C儲存條件下，由原廠製造日起9個月展延為12個月，因此目前庫存效期均已展延至今年8月24日至27日及11月15日，屬於安全、有效的，民眾可安心接種。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種 283.2萬人次，上週接種2.9萬人次，較前一週增加16%；全國接種率累計11.55%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.89%、1.97%。全國尚餘莫德納XBB疫苗約280.1萬劑、Novavax XBB疫苗約1.3萬劑。

國內新冠疫苗接種情形。（疾管署提供）

疾管署表示，接種XBB.1.5疫苗可預防住院與急症。（疾管署提供）

各縣市疫苗接種率統計。（疾管署提供）

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