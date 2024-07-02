台積電主管求子6年 44歲妻免疫失調懷孕飆血壓

劉老師（左）與先生返院感謝烏日林新醫院產房主任李偉慈（右）。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中44歲國立高中劉姓老師，先生是竹科台積電高層主管，由於母體免疫失調，取卵不易，經歷6年試管療程，去年順利著胎懷孕，未料，產前血壓一度飆高到180豪米汞柱，確診子癲前症合併血小板低下，所幸今年4月順利剖腹母女均安，醫師提醒，高齡免疫媽媽需監控孕期，必要時以剖腹取代自然產。

劉老師長期免疫功能失調，去年經烏日林新醫院產房主任李偉慈協助，經歷6年試管療程終於迎接好孕。不過，孕期間每天吃阿斯匹靈、奎寧預防血栓，施打肝素針降低排斥反應，今年初血壓一度飆高，流產危機四伏，所幸經醫療團隊照護，懷孕37週後，剖腹產下2720公克女嬰。

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李偉慈說，劉媽媽罹患嚴重子癲前症（Pre-eclampsia），又稱「妊娠毒血症」，評估可能出現排斥胚胎造成流產或胎死腹中，引起血栓威脅母嬰性命，與家屬討論後安排37週又2天剖腹生產，寶寶健康體重稍輕，剖腹劃刀傷口小、出血少且縫合美觀，逐漸恢復健康。

夫妻上週返院送彌月禮感謝醫護，劉老師說，剖腹技術、傷口小，開刀3天後下床走路，術後持續服用可哺乳的血壓藥，產後一個月血壓恢復正常，目前已經完全停藥。

醫療團隊指出，在台灣約有1%的免疫媽媽患者，需做尿液檢驗掌握尿蛋白有無異常，而劉老師懷孕8個月產檢時，血小板下降至10萬，所幸每天在家定時量血壓回報，並開立血壓藥規律服用，建議媽媽們在備孕進行免疫檢查，定期回診提高順產成功率。

劉老師（左）母女均安，提醒高齡免疫媽媽需監控孕期。（烏日林新醫院提供）

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