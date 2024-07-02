解輸液荒 專案進口「輸液」將破200萬袋！

國內輸液短缺，衛福部食品藥物管理署指出，本週將再到貨90.7萬袋，累計專案進口輸液將達215.06萬袋。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕永豐化學工業股份有限公司新莊工廠未能符合PIC/S GMP規範而停產，造成國內輸液短缺，衛福部食品藥物管理署今（2日）指出，本週將再到貨90.7萬袋，累計專案進口輸液將達215.06萬袋，進口與國內增產已陸續分配予醫療機構共588家次。

永豐化學供應全台輸液約7成，食藥署預估，永豐化學停產造成的缺口以500毫升計算，每月約缺150萬袋，最快要到10月才能回穩，目前持續透過國外專案進口與國內專案製造因應。

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食藥署副署長王德原說，專案輸入方面，本週將到貨90.7萬袋，5月初起至本週將達215.06萬袋；專案製造方面，國內共有6家輸液廠商投入協助增產，每月約能增產45萬袋，目前廠商持續評估增加人力與輪班等方式加強產能。

王德原說，經調查臨床需求，截至7月1日中午已陸續分配醫療機構共588家次，包括專案輸入與製造合計約165.24萬袋。此外，食藥署也已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，食藥署會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，截至至7月1日止，已有369間醫院及診所通報，共媒合805件。

食藥署也呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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