菸酒男「連粥都吞不下」半年狂瘦7公斤 食道癌上身

台中鄭姓男子確診食道癌，劉柏毅醫師帶領醫療團隊為他進行手術切除及重建食道。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中47歲鄭先生20多年來菸酒來者不拒，1年多前開始覺得吃東西總是「卡卡的」，吃太快還會反胃嘔吐，半年來暴瘦7公斤，日前更是「連一口粥都吞不下」，就醫經內視鏡檢查赫然發現食道下段有長達7公分腫瘤，確診是食道癌，醫師安排手術切除及重建，所幸癌細胞尚未轉移，正持續努力抗癌中。

亞大醫院胸腔外科醫師劉柏毅表示，患者菸齡已經20多年，平時還有喝酒習慣，一年多前開始出現吞嚥不順情形，原本以為是年紀漸大「吃飯比較慢」，改用細嚼慢嚥方式減輕症狀，後來改吃較軟或流質的麵包、稀飯，最後連牛奶都喝不下，體重更爆瘦7公斤，檢查後才確診是食道癌。

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劉柏毅指出，食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現，一般會以上消化道內視鏡評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數，但出現症狀就醫時，往往已經是中晚期，以該患者為例，當發現時癌細胞已嚴重侵犯黏膜層，屬於局部侵犯食道癌，所幸尚未全身轉移。

評估後，建議患者同步接受放射及化學治療，之後再安排內視鏡食道根除性切除及重建手術，將胸腔內食道及縱膈淋巴結切除，並放置肋膜腔引流管後，再以腹腔鏡微創手術完成胃的鬆解及胃管成型、重建食道等步驟，包括小腸造廔銜接腸道灌食，最後則於左頸部實施頸部食道及胃之吻合，並放置鼻胃管和頸部引流管。

劉柏毅指出，食道癌根除性手術最大的風險在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧，根據國外統計顯示，術後到出院前死亡率約5-10%間，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，至於術後5年存活率則僅約為20-30%。

劉柏毅表示，部分民眾因恐懼術後併發症而拒絕治療，卻造成腫瘤持續長大出現阻塞、吞嚥困難、出血、疼痛或是食道破裂，甚至轉移及侵犯鄰近器官，造成呼吸道狹窄、咳血及致死等風險，建議信任多專科癌症治療團隊溝通，依據個人不同期數及生理狀態評估最佳治療計劃。

劉柏毅提醒，民眾若長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，千萬別輕忽，以免錯失治癒的黃金時機，唯有及早發現、及早治療，才能把握黃金治療期。

台中鄭姓男子吞嚥困難，就醫檢查發現食道下半段出現7公分腫瘤（紅圈處），確診食道癌。（記者陳建志翻攝）

劉柏毅醫師提醒，民眾若出現吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，千萬別輕忽，要儘早就醫釐清把握黃金治療期。（記者陳建志攝）

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