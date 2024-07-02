學童到農田戶外教學 手肘內側一癢夾爆小蟲這下慘了

打死小蟲還夾手臂，結果隱翅蟲腐蝕液沾抹範圍擴大全受傷。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東有小學生參加戶外教學跟著收割稻米，突覺手肘內側一癢似乎有小蟲，下意識一拍、手肘一夾將小蟲打死，想不到他打的卻是隱翅蟲，蟲體腐蝕液噴出後，加上學童手臂一夾使擴散面積增加，觸及皮膚無不潰爛只好求醫。醫生表示，隱翅蟲平時躲於田中，一收割稻米全四散逃逸，也使近期台東如此案例爆增，「以後下手前先看清楚對象」。

小學生參加食農教育，全班前往市區的農田中跟著收割稻米，雖許多家長為孩子做好防曬，但全班小孩幾乎還是不戴帽、不穿長袖或使用袖套，其中有學童發現小蟲停在手肘內側，一手拍下還「怕牠沒死，而且還癢癢的」於是手肘還夾了幾下，想不到愈來愈癢痛，返家後發現當時被蟲停留過的皮膚已潰爛，而且傷口在上臂與前臂對稱，似乎就是蟲被夾過之處皆受損。

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醫生表示，患處只要保持清潔，適度用藥即可緩解。（記者劉人瑋攝）

家長帶學童就醫時，醫生一眼就認出是打死隱翅蟲的結果。醫生說，傷口已紅腫，其中主要傷口破皮、外有一圈有被腐蝕，在夏天最常發生就是隱翅蟲「死前留下的印記」，「小朋友應該有到戶外還是農田，這已不知是本月就診的第幾起，實在太多」。

醫生表示，隱翅蟲為害最重則是牠死後體液噴出，因此下次打蟲前先看清楚對象，隱翅蟲只能撥開、不能打死，到戶外特別是農田還是要包覆好身體，而這種蟲有趨光性，夜間使用手機、走到燈光下都有可能被蟲停留，需更留意。

醫生出示隱翅蟲標本及圖鑑，讓學童好好觀察、小心下次拍打對象。（記者劉人瑋攝）

醫生出示隱翅蟲標本及圖鑑，讓學童好好觀察、小心下次拍打對象。（記者劉人瑋攝）

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