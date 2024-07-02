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健康網》基因可監測藥物過敏？ 食藥署：亞洲人不常有它

2024/07/02 14:22

抗癲癇、神經止痛藥物—Carbamazepine，在使用之前必須監測HLA-B*1502，若帶有這樣的基因，容易發生嚴重的過敏反應；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼有些人吃某些藥就會過敏，而有些人卻不會呢？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，這就跟有些人喜歡吃香菜，而有些人卻不能接受一樣。可能都是基因在決定這一切。在服用藥物之前，應先監測相對應的基因，否則可能會有嚴重的過敏反應。而亞洲人不常帶有HLA-B*5701，所以不用常做抗病毒藥物Abacavir檢查。

食藥署表示，藥物的吸收、代謝以及排除，都可能受到基因影響。某些特定的基因也決定了的哪些人，在服用特定的藥物時，特別容易發生副作用。因此，醫療人員可以透過在用藥前，檢測這些基因，避免帶有這些基因的患者，避開不適合自己的藥物。

3藥物與監測基因

●抗癲癇、神經止痛藥物—Carbamazepine，在使用之前必須監測HLA-B*1502，若帶有這樣的基因，容易發生嚴重的過敏反應。

●降尿酸藥物—Allopurinol，在使用之前必須監測HLA-B*5801，若帶有這樣的基因，容易發生嚴重的過敏反應。

●抗病毒藥物—Abacavir，在使用之前可以考慮監測HLA-B*5701，若帶有這樣的基因，容易發生嚴重的過敏反應。

食藥署指出，HLA-B*1502與HLA-B*5801，目前健保都有給付，在使用這兩種藥物前去做檢測。而HLA-B*5701因為高加索人常帶有此項基因，而亞洲人不常帶有，因此不需要常規做檢查。

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