上週新增93例確診 台南祭出就醫、用藥與分流機制

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續上升，台南市祭出就醫、用藥與分流機制提前因應。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕近期國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續上升，南市衛生局邀集南區傳染病防治醫療網正、副指揮官及各醫療院所代表召開專案會議，祭出就醫、用藥與分流機制，避免急診壅塞並落實感染管制。

衛生局指出，台南上週（6/23-6/29）武漢肺炎本土確定病例（併發症）新增93例，比前一週的77例上升21％，且流感、腸病毒等傳染病也逐漸升溫，容易造成醫院急診壅塞，面對可能狀況邀集南區傳染病防治醫療網指揮官柯文謙、副指揮官湯宏仁，以及疾管署南區管制中心、健保署南區業務組、醫師公會、診所協會、台南市各院醫院感控代表，召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論相關解決方案與配套措施，以落實分級分流，並加強醫院感染管制措施。

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柯文謙表示，武漢肺炎疫情上升，不排除是因氣候溫度上升，導致民眾待在室內時間拉長，加上口罩令解禁、飛沫傳染機率增加，且流感及其他呼吸道傳染病染疫機率都大幅提升，建議在生活回歸常態的同時仍應持續落實配戴口罩、肥皂洗手與咳嗽禮節等個人衛生好習慣。

南市衛生局長李翠鳳呼籲，南市37區衛生所特別加開夜間及假日疫苗門診，提供隨到隨打接種服務，請尚未接種過XBB疫苗的市民朋友善加利用，盡快前往接種；已接種1劑且間隔12週的65歲以上長者，或有免疫不全、免疫低下等高風險對象，建議再接種第2劑，降低重症或死亡發生。

會中針對就醫、用藥與分流機制做出決議，建議感染個案優先使用瑞德西韋（Remdesivir）和倍拉維（Paxlovid）等藥物，目前南市儲備充足；就醫民眾與陪病者，進入醫療院所時佩戴口罩。

此外，落實就醫分流，請無症狀、輕症之成人確診者，建議於一般基層診所就醫或居家照護即可；若是出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清或無法進食等症狀，立即至醫院就醫；高風險對象於快篩陽性請儘速就醫，以利及早使用抗病毒藥物。也請醫療院所工作人員儘速接種疫苗，降低工作環境的傳播風險，並持續開設疫苗接種門診，提供施打服務。

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續上升，台南市祭出就醫、用藥與分流機制提前因應。（南市衛生局提供）

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