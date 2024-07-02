健康網》塑膠袋裝湯當心毒下肚 逾「這溫度」紙盒也不安全

營養師表示，部分業者為了省下成本，多半會使用較便宜的聚氯乙烯（PVC）塑膠袋，耐熱度僅60℃，與熱食接觸後會釋出氯氣，長期食用恐傷害身體；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在便當店、火鍋店等餐飲場所，多有提供外帶服務。但在便利的外表下，也要當心潛藏的食安危機！營養師蔡正亮提醒，部分業者為了省下成本，多半會使用較便宜的聚氯乙烯（PVC）塑膠袋，耐熱度僅60℃，與熱食接觸後會釋出氯氣，長期食用恐傷害身體；並提到，外食常見的紙盒餐具也未必安全，其表面通常有一層塑膠淋膜，最低耐熱溫度也不過70℃，遇熱恐溶出塑化劑。

「如果用紙碗或紙盒，是否會比塑膠袋好一點？」蔡正亮於臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」發文解釋，別以為餐具業者使用的紙盒、紙碗100%都是紙類。如果是紙碗，通常都用塑膠材質的蓋子蓋起。為了美觀，紙盒餐具的表面通常會有一層「塑膠淋膜」，摸起來滑滑的。大部分是聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）混合，耐熱溫度至少70℃。

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他說明，塑膠淋膜其實非常的薄，如果盛裝的是一般炒飯、炒麵類或者少湯汁的熱滷味，尚可接受，但如果是剛煮滾的熱湯麵或廣東粥。可能就會讓少許的「塑膠淋膜」微量溶出。

同樣的道理，我們超商買的熱咖啡，瓶蓋也是塑膠材質。盡快喝完最好，降低暴露。咖啡熱氣向上蒸發，塑膠蓋放著，放上半個小時以上，不難保證都有微量的塑化劑釋放。

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