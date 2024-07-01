健康網》月經週期更好減肥？ 中醫：2時期適合高強烈運動

濾泡期和排卵期適合高強度的運動，如跑步、重訓；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你可能知道生理期會影響情緒和能量水平，但可能不知道其實月經週期可以助減肥一臂之力。軒林中醫診所副院長施映朱在臉書專頁「軒林中醫診所」發文分享，利用每個階段的特點，達到最好的減肥效果。月經期和黃體期適合較輕鬆的運動，如瑜伽、散步等；濾泡期和排卵期適合高強度的運動，如跑步、重訓。

第一階段月經期

第1-5天，這是月經來潮的時候，很多人會感到疲倦、痛經，甚至心情低落。但是，這個時期也是重啟身體的好時機。施映朱建議，這時可以做輕柔運動，像是瑜伽、散步等，低強度運動有助於舒緩經痛。注意補充鐵質（如菠菜、紅肉）和水分，多吃富含纖維的食物幫助消化。

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第二階段濾泡期

第6-14天，這是月經結束後到排卵前的一段時間，身體會逐漸恢復，能量水平提升，代謝率也會提高。他建議，這段時間可以進行更高強度的運動，如跑步、重量訓練等，有助於燃燒更多熱量。且需均衡飲食，蛋白質、健康脂肪和碳水化合物的合理搭配，有助於提供持久的能量。

黃體期可選擇輕鬆的運動，如瑜伽、散步，幫助減少壓力和經前不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

第三階段排卵期

第15-17天，這個時期荷爾蒙水平最高，可能會感到精力充沛，但也會增加食慾。施映朱建議，繼續進行適量運動，保持身體活力。且多喝水，選擇低熱量、高營養的零食（如水果、堅果）來控制食慾。

第四階段黃體期

第18-28天，這是月經來潮前的一段時間，很多人會出現經前症候群（PMS），如情緒波動、脹氣和疲倦。他建議，選擇輕鬆的運動，如瑜伽、散步，幫助減少壓力和經前不適。減少鹽分和糖分的攝入，避免引起水腫和血糖波動，多吃富含鎂、鈣和維生素B6的食物（如香蕉、杏仁、綠葉蔬菜）。

施映朱提到，了解和善用自己的月經週期，不僅可以更好地照顧身體，還能在減肥路上事半功倍。每個人的身體都是獨特的，找到最適合自己的方法，才是最重要的。

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