健康網》「便」化無常7型態 醫教4招好順暢

醫師表示，「水溶性」膳食纖維能軟化便便，如燕麥、水果等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸道卡卡？上完廁所後先別急著沖馬桶！典威診所醫師陳志典於臉書粉專「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，依據世界性標準「布里斯托大便分類法」其將糞便分為7種型態：從會導致便秘的羊大便、凹凸大便......到地瓜泥或液體水狀的腹瀉糞便。若希望理想排便，建議吃足膳食纖維、喝足水、補充益生菌、增加活動量。

便秘卡卡組：通常缺乏水分纖維、腸道蠕動不佳。

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第1型：獨立塊狀（羊大便）。

第2型：凹凸條狀（香腸狀）。

優秀便便組

第3型：裂痕條狀（香腸狀）。

第4型：光滑條狀（香蕉狀）。

此類可說是便便界的理想型。

腹瀉便便組：可能是腸道細菌失衡、細菌病毒感染。

第5型：柔軟塊狀（馬鈴薯）。

第6型：鬆散糊狀（地瓜泥）。

第7型：液體水狀。

理想便便4提案

●吃足膳食纖維：「水溶性」膳食纖維能軟化便便，如燕麥、水果、秋葵、菇類、海帶；「非水溶性」膳食纖維則能增加便便體積，像是全穀類、糙米、地瓜、豆類、葉菜。

●喝足水分：每日喝足體重公斤數x30ml的水，有助於軟化便便，預防便秘。

●補充益生菌：維持腸道菌叢平衡，幫助腸道增加好菌。

●增加活動量：上班族久坐及缺乏運動，易造成腸胃道蠕動變慢，養成運動、健走好習慣增加活動量刺激腸胃道蠕動、增加腹壁肌力，促進排便。

陳志典表示，只要便秘、腹瀉存在一陣子，且遲遲未改善，建議及早就醫。不宜聽信偏方或自行使用瀉藥。

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