健康網》血尿、腰痛恐是結石惹禍 減少發作有4招

醫師提醒，如有突發性腰痛、血尿、排尿量或排尿習慣改變，務必儘速就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕陳先生因血尿、腰痠及反覆發燒來到急診室，經治療後症狀緩解而返家，但卻又因左側腰部疼痛、坐立難安而再度就醫。經電腦斷層檢查後發現，左側輸尿管卡了1顆0.7公分的結石，導致高燒及腰痛等症狀，在泌尿科接受體外震波碎石術後，症狀立刻獲得改善；醫師提醒，足夠的喝水量、不憋尿、飲食少鹽及規律運動，有助於減少結石發作。

衛生福利部樂生療養院泌尿科主任顏大為指出，水分的代謝大部分需要經過腎臟，形成尿液後，經由輸尿管、膀胱、尿道排出，一旦在此路徑中任何一處、聚集成一硬質物體，而積存於腎臟排尿系統內，即成為尿路結石。

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依據結石的位置可分為腎結石、輸尿管結石、膀胱結石及尿道結石等。台灣約每10個人當中，就有1人發生過尿路結石，導致結石的因素常見的有下列幾種。

男性結石發生率是女性2倍 久坐及憋尿易結石

●遺傳及男性：只要父、母親有一人發生過尿路結石，子女罹患尿路結石的可能性就比一般人高出3倍；另外，台灣的結石發生率，男性更是女性的2倍左右。

●不當飲食：如少喝水、愛吃肉、偏好重鹹食物、攝取過多的高普林食物，容易得尿酸性結石。

●職業、環境：久坐、少動、常憋尿或高溫高熱的環境。

●疾病：經常排尿不順、反覆尿路感染、攝護腺肥大、痛風等，較容易形成結石。

顏大為指出，常見的治療方式除了保守的藥物治療外，還有體外震波碎石術、內視鏡碎石手術及經皮腎造瘻取石手術，不同的手術類型，優缺點及花費的費用也不盡相同，建議患者詢問專科醫師較為適當。

遠離結石這樣做 每天喝水2000c.c.以上

●每天應攝取2000c.c.到2500c.c.白開水。

●不憋尿。

●改變飲食習慣：如少鹽、避開大量高動物性蛋白等。

●規律運動。

顏大為提醒，如有突發性腰部劇烈疼痛、血尿、排尿量或排尿習慣改變，務必儘速就醫。

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