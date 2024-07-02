健康網》國產香蕉分3類 農糧署：「它」清甜微酸、口感Q

「南華蕉」清甜微酸，可鮮食也可煮食。「紅皮蕉」果皮暗紅得名，口感較軟；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國產香蕉其實有分三種，是不是不太清楚平常吃的是哪一種香蕉呢？農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，香蕉依外型、顏色、口感，可分為食用型「華蕉類」和「芭蕉類」，以及觀賞用的「觀賞蕉」。華蕉類是台灣栽種主流，香味濃郁甜美；芭蕉類甜味帶酸口感Q，較常見到南華蕉，可鮮食也可煮食；觀賞蕉顏色外型獨特，適合切花、插花。

華蕉類—香味濃郁甜美

果指彎曲月牙狀，果柄較短，果皮有5-6個稜。台灣栽種主流，提供內外銷。常見品種有「北蕉」粗細勻稱、細緻香甜；以及暢銷品種「台蕉5號（玉山）」大小適中、風味品質均佳。另外還有平地蕉、山蕉，可依海拔區分。

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平地蕉（海拔250公尺以下）：氣候高溫多濕，生長速度快，口感較鬆軟。產地為嘉義、台南、高雄、屏東

山蕉（海拔250公尺以上）：山區日夜溫差大，生長速度慢，緊實Q彈甜度高。產地為南投集集、中療、名間等中部山區。

芭蕉類—甜味帶酸口感Q

果指兩端細中間粗，果柄較長，果皮有3個稜。常見品種有「南華蕉」清甜微酸，可鮮食也可煮食；「紅皮蕉」果皮暗紅得名，口感較軟；「蛋蕉」皮薄甜度高；以及「玫瑰蕉」纖細短小、口感極佳。

觀賞蕉—顏色外型獨特

分為觀花「紫夢幻蕉」、「橘紅夢幻蕉」、觀葉、觀果等品種，花大顏色鮮豔，適合切花、插花，用於造景或觀賞。口感較差，一般不會食用。觀葉品種「斑葉蕉」葉上有褐色大斑點，適合庭園栽種或是觀葉盆栽；觀果品種「千層蕉」果串更具特色。

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