7月2日U=U Day 醫：愛滋病患者也能戀愛生子

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，目前愛滋病已可視為可控制慢性病。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕日前有大學生匿名在平台上分享指出，一名24歲女子已有穩定交往對象，並準備討論婚禮事宜，不料，快篩發現確診愛滋，當即決定離開男友。光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，目前已有許多藥物可控制、預防及積極治療愛滋，其實不會對生活造成太大影響。

7月2日是台灣「U=U Day」。U=U代表Undetectable = Untransmittable，意指愛滋病毒感染者經持續且有效治療後，將體內病毒量抑制在檢測不到的數量，就不具有傳染力。

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楊清鎮指出，Ｕ=Ｕ的科學事實已獲全球醫學界的認可，並有大量研究支持，但U=U概念雖確立多年，現今社會對愛滋病的汙名化依然嚴重。許多人對愛滋病患者存在誤解，使得感染者在社會中面臨巨大歧視。

楊清鎮說，「U=U」即不具愛滋傳染力，已受到世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）及國際愛滋病協會（IAS）等權威機構認可，全球也極力倡導。對於感染者而言，這意味他們可以過上正常的生活，建立穩定且安全的親密關係，減少心理壓力和社會歧視。對於伴侶和家庭來說，U=U使他們能更加坦然地接受患者。從社會角度看，U=U有助於消除對愛滋病的汙名化，促進更多人接受檢測和治療，進一步控制愛滋病傳播。

光田綜合醫院感染管制室護理長蕭美津指出，目前在台灣，愛滋防治工作已取得顯著進展，在防治措施上已有暴露前預防用藥（PrEP）的推廣。適用於高風險人群，如未使用保險套或其他防護措施的異／同性戀者；多名性伴侶者、共用針具注射者、性行為時合併成癮藥物者。

她表示，從今年開始，光田綜合醫院即配合疾管署採公費補助PrEP，若為愛滋感染者性伴侶、35歲以下高風險族群，經檢驗未感染愛滋病毒並條件符合後，即可加入公費補助計畫，將有效降低感染愛滋病病毒風險。

患有愛滋病的患者服用「抗病毒藥物」，目前光田綜合醫院是以一天一顆的三合一藥物為主，如病毒量控制穩定，醫師將會開立連續處方箋，至藥局領藥也無須每月回診。強調控制愛滋病與高血壓、糖尿病等慢性病相差無幾。未來也將計畫引進愛滋長效針劑，提供患者適合個人的治療方式。

楊清鎮表示，愛滋病應被視為可管理的慢性病，感染者在接受適當治療和持續監測的情況下，與普通人一樣可以戀愛、生子，享受生活。推廣U=U和PrEP不僅能改變感染者與愛滋高風險族群的生活，也有助於建立包容和理解的社會。希望透過傳遞正確的新知，消弭對愛滋病的恐懼，讓每個人都能獲得公平對待和尊重。

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