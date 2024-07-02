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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友別碰「豆」！ 營養師：它是「唯一」小確幸

2024/07/02 08:30

營養師提到，黃豆蛋白質生物價較高，9種必須胺基酸含量較齊全，相對身體利用率高，產生含氮廢物較少，對腎友來說是「唯一的超級小確幸」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對腎功能不全者而言，多數人以為健康的豆莢、乾豆類食物，反倒會增加身體負擔！營養師蔡正亮表示，四季豆、皇帝豆、菜豆、綠豆、紅豆、鷹嘴豆、花豆、黑豆、蠶豆等食物，在胺基酸組成中上，以非必需胺基酸比例較多，人體代謝後，會產生較多的含氮廢物，一般人可透過尿液排出，但對腎友來說，卻會讓血液的尿素氮上升，因此不建議食用這類食物。不過，他特別強調，黃豆是唯一例外，可說是腎友的小確幸！

乾豆或豆莢類 易產生較多含氮廢物

為何腎功能不全的人，不適合吃乾豆類、豆莢類食物呢？蔡正亮在臉書「蔡正亮營養師專欄教室」發文舉例，四季豆、皇帝豆、菜豆、綠豆、紅豆、鷹嘴豆、扁豆、腰豆、花豆、黑豆、蠶豆、米豆等乾豆或豆莢類食物，屬低生物價蛋白質，富含膳食纖維固然有益健康，但這類食物在胺基酸組成上，以非必需胺基酸比例較多，這些胺基酸在人體代謝後，傾向產生較多的含氮廢物，也就是俗稱「阿摩尼亞」，或稱為尿素。

蔡正亮進一步提及，產生較多含氮廢物，是低生物價蛋白質食物的缺點，對於腎功能正常者來說，不會造成負擔，只要尿液製造足夠，就能排除；但對腎功能不佳者而言，會讓血液的尿素氮上升，影響身體健康，尤其是素食者，豆類攝取更頻繁，在未透析的情況下，會徒然增加含氮廢物上升，嚴重者甚至變成尿毒症。

黃豆必須胺基酸多 身體利用率高

不過，並不是所有豆類食物都不能吃！蔡正亮強調，黃豆是唯一例外，其蛋白質生物價較高，9種必須胺基酸含量較齊全，相對身體利用率高，因此產生含氮廢物較少，對腎功能不全者來說，黃豆可說是所有豆類食物中，「唯一的超級小確幸」！但也提醒，黃豆的加工品，如豆皮、豆包、花干等，有些經過油炸處理，純黃豆比例減少，易吃進不必要的油脂，對腎友而言，產生的含氮廢物不算少，因此需好好挑選。

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