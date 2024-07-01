38歲男子含糖飲料當水喝 如今洗腎度日

含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕阿俊（化名）今年38歲，他平時不菸不酒，但愛吃高糖、高油的食物，含糖飲料當水喝，20幾歲驗出血糖偏高卻不以為意。直到去年發現雙腳水腫、呼吸變得更喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，需要透過血液透析維持腎臟功能。台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳提醒，每100個40歲以下的年輕人出現1位糖尿病患者，糖尿病會對身體造成影響，糖尿病腎病變以致蛋白尿增加與腎功能下降，恐造成末期腎病，需要長期洗腎。

王奕淳表示，在台灣每10個人中就有1個患有糖尿病，每7位糖友就有1人患有糖尿病引起的腎臟病，目前臺灣已經超過8萬人洗腎，將近一半與糖尿病有關。由於含糖飲料多為精緻糖、奶精與化學香料，不僅熱量高且對身體多有傷害，也增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。

請繼續往下閱讀...

為了改善生活習慣，他建議：

1. 攝取足夠白開水：建議至少每日補充1500c.c.以上。但若是心衰竭，肝硬化或是慢性腎臟病人，就需要限制水分，每日攝取量大約是每天的尿量加上500c.c.。

2. 逐步減少含糖飲料：以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等飲料，建議選擇「水多茶少」的淡茶，避免瞬間攝取大量草酸，每天茶飲次數也不能太多；待習慣後，可以以「無糖」為目標。

3. 避免含磷飲料：減少飲用含磷飲料，以免高血磷引發心血管疾病的風險。汽水、可樂含有無機磷、牛奶含有動物磷，這些飲料在腸道吸收快，應盡量避免；而咖啡及豆漿屬於植物磷，可以少量飲用。

王奕淳醫師說，民眾應養成以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料的習慣。而洗腎病人應避免含磷飲料、楊桃汁，以免造成神經中毒。平時應抽血與驗尿，檢查血糖、腎功能及尿蛋白的狀況，達到早期發現早期治療的目標。

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳提醒，每100個40歲以下的年輕人出現1位糖尿病患者。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法