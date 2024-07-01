未婚女骨盆腔10公分腫瘤 恐壓迫輸尿管達文西手術切除

婦產科醫師吳秉忠以超音波掃描，患者貼近直腸部位、骨盆腔左側腹壁有腫瘤達10公分。 （中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名36歲未婚女性，平常無不良嗜好，也沒有家族病史，也無不適症狀，在例行性健康檢查的時候，發現骨盆腔有腫瘤，醫師以超音波掃描，患者貼近直腸部位、骨盆腔左側腹壁有腫瘤達10公分。

考量到患者年輕，生殖荷爾蒙活躍，腫瘤持續增長並可能壓迫鄰近輸尿管、血管、神經叢，恐造成腎臟發炎等病症。醫師與病患討論後，以微創單孔達文西手術切除腫瘤，手術過程約3小時，傷口約3公分，恢復快、疼痛度低，術後觀察1天就出院回家，安排持續追蹤。

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中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師吳秉忠表示，大部分的子宮肌瘤若沒有造成症狀觀察即可，但少數肌瘤會造成患者不適，症狀因肌瘤大小跟位置不同而有不同症狀，嚴重者會導致經痛、經血過多、經期過長，甚至會造成不孕症、排便困難、頻尿、解尿不順。

有些肌瘤位置會延伸到骨盆側壁，壓迫輸尿管造成腎臟發炎及骨盆悶脹感等症狀，這種肌瘤手術過程較複雜，傷及輸尿管血管的風險高，建議如果腫瘤有增大時可考慮切除，避免開刀難度跟風險越來越大。

吳秉忠表示，女性更年期前後，肌瘤已漸漸沒有雌激素刺激，體積不會繼續增加，甚至會稍微萎縮，手術就沒有必要性。有症狀的患者建議跟婦產科醫師詳細討論，尤其是年輕想懷孕者，與醫師擬訂合適計畫，保守藥物治療或是侵入性開刀治療等。

吳秉忠建議民眾培養良好生活作息，避免飲食過多肉類、酒精、加工食品攝取，而且要規律運動，控制體重，可降低子宮肌瘤發生率，定期健檢，可及早發現肌瘤。

婦產科醫師吳秉忠表示，考量患者年輕，生殖荷爾蒙活躍，腫瘤可能壓迫鄰近輸尿管，討論後以微創單孔達文西手術切除腫瘤。（記者廖雪茹攝）

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