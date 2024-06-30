韓網紅疑中暑》女實況主「MAY五月」送醫 熱中暑怎辦？

南韓女直播主「MAY五月」近日來台中暑，當場熱昏倒地。（翻攝自「五月twitch」直播）

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韓實況主遊板橋中暑昏倒…一頭亂髮求救 痛苦畫面曝

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓一名女實況主「MAY五月」近日來台徒步旅行，在6月29日晚間在新北板橋一帶附近直播。然走到一半時，她疑似因為中暑，發生呼吸困難，頻頻喘氣，最後坐在路邊，且一頭亂髮，不見IG上的精緻妝容；所幸有路人及時見狀幫忙叫救護車送醫。

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據報導，「MAY五月」時常到世界各地旅遊，近日到台北旅遊時在新北板橋林家花園一帶徒步直播，卻疑似發生中暑，不斷喘氣且跪倒路邊，但因語言關係，不知如何求救；所幸路人叫救護車送醫，之後恢復意識。

擁有漂亮臉蛋的「MAY五月」時常前往各地旅遊。（翻攝自＠may5w IG）

教育部在粉專表示，若在戶外遇上熱中暑或熱衰竭，盡快採取下面4個步驟。

●蔭涼：將患者移到有遮蔽物的蔭涼通風處，平躺休息。熱衰竭時腳高頭低、中暑時腳低頭高。

●脫衣＆散熱：移除患者不夠透氣的衣物，並在皮膚表面上噴水。置冰袋、濕毛巾於腋窩、頸、膝，協助搧風降溫。

●喝水：如患者意識清楚，可給予電解質飲料或含少許鹽份的水。

●送醫：如超過可自行處理範圍，盡快尋求醫護人員救助

同時教育部提醒，很多人會以為酒精可以幫助散熱，其實是不行的。酒精僅能暫時製造表面皮膚降溫現象，同時毛細孔遇冷收縮，有礙身體散熱。

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