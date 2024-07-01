健康網》夏天甩肉黃金期！ 中醫：3招加速代謝助瘦身

中醫師表示，夏季想受身，建議多喝水、少劇烈運動、少吃生冷冰涼飲食，加速新陳代謝、排毒等功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季正是減重好時機！中醫師表示，夏天是減重最佳的原因，主要是因消耗的能量遠高出其它三個季節，天氣熱，出汗多、睡眠少、食欲減退、人體代謝加快，此時能量消耗大，自然會瘦得快一些。因此，建議多喝水、少劇烈運動、少吃生冷冰涼飲食，加速新陳代謝、排毒等功效。

臻觀/澄觀中醫診所在臉書發文指出，「天人合一」為中醫養生的基本觀念，也就是人的生活應該順應自然環境。一年四季的變化為春溫、夏熱、秋燥、冬涼，生物與之相應的生長規律則是春生、夏長、秋收、冬藏。四季養生，就是順應四季變化來調和身心，維持體內陰陽平和。

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中醫師提醒，講到瘦身，雖然應是全年無休，沒有冬夏之分的一門功課，但仍然可順應季節的特性，讓瘦身變得事半功倍。然而，夏季是一年中減重最好的時機，想要加強減重，建議可掌握以下3撇步：

1.多喝水：能加快身體的新陳代謝，排除毒素。

2.多運動但是少劇烈運動：可多加強日常的小鍛鍊，例如選擇走樓梯少搭電梯，或者倒杯水舒緩，久坐筋骨，傍晚可以打打羽毛球，跳繩跑步。

3.少吃生冷冰涼飲食：濕邪是夏天的一大邪氣，很多人常覺胃口不好，想吃冷食、冰飲，但反而會讓脾失健運、痰濕內生，新陳代謝變差。

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