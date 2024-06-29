健康網》新生兒難產改剖腹窒息亡 判醫賠千萬醫界反彈

醫師指出，「新生兒窒息死亡」判決醫師與醫院天價賠償金，這起案件在醫療圈引起很大的反感，讓一線專業醫師們看了非常心寒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中一名孕婦到醫院生產，產程遲滯後改剖腹，不料寶寶一出生就窒息死亡，家長無法接受怒告婦產科醫師過失致死，雖然刑事醫師獲不起訴處分，但民事認為醫師有醫療過失，判賠1404萬元，全案可上訴。對此，心臟血管外科醫師吳欣岱指出，這起判決在醫療圈引起很大的反感，讓一線專業醫師們看了非常心寒。

綜合媒體報導，家屬控訴，催生時便發現有胎便，醫師過慢判斷產程延滯而推延剖腹產，加上使用真空吸引器失當，致胎兒因帽狀腱膜下出血引發出血性休克，胎兒吸入過度胎糞而呼吸衰竭致死。醫師則主張，依臨床專業判斷，使用真空吸引器輔助生產，無使用不當，後建議剖腹，也請兒醫待命。法院認為，醫師發現羊水有胎便，仍以自然產、使用真空吸引器催生，導致胎兒出生時有帽狀腱膜下出血，也無證據顯示醫師操作真空吸引器符合當時醫療水準，其有過失。

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吳欣岱在臉書專頁「吳欣岱＠台灣基進」發文指出，這起判決2點不合理。首先，法院判決書判醫師有過失的原因是「治療中有發現胎便，卻無立即剖腹產」，但事實上，產程中發現有胎便，非健保給付剖腹產的適應症，連健保都不給付，出問題告醫師是要醫師「做功德」？

吳欣岱說，其次，連帶賠償1千多萬竟然是依照「如果這個小孩出生長大扶養父母要給的費用」，這是在預設養兒嗎？以後如果小兒科也比照辦理，婦產科、兒科醫師被用這種暴力式判決對待，告了一個，還會剩幾個？

台灣婦產科醫學會也發聲明反對，認為這起判決「有胎便若無立即剖腹產為醫療過失」之見解及「新生兒死亡判決案例賠償金額新的計算方式」，引發醫界恐慌。在產程中有胎便的生產約有20%，而因為胎便吸入造成新生兒缺氧的比例約為1%，即95%以上的產程中發現胎便，並無不良影響，大部分仍可自然產，故以有胎便而未進行剖腹產為疏失理由，顯有失當。

台灣婦產科醫學會指出，該民事判決請求賠償扶養費用理賠計算方式，在過去聞所未聞，若此計算方式成立，未來所有新生兒或兒童死亡案件，都可假設父母有上千萬的撫養金損失，這實在太不合理。相當於每個月約7萬，以台灣年輕人的月薪，即便自己不花一毛錢，能夠付得出來嗎？若答案為否定，此計算方式顯然有失公允。

台灣婦產科醫學會提出，這起案件在刑事和民事醫療過失認定不同的情況下，更顯得此判決結果難以接受。若此判例成立，未來類似事件的家屬，可能不再尋求生產事故救濟，訴訟勢必增加。並主張，該案判決醫療過失理由，及新生兒死亡賠償金計算方式須重新審視，以避免不合理訴訟激增。

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