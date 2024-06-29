健康網》冬瓜種子「這色」較新鮮 農糧署授冬瓜茶磚作法

「冬瓜磚」有甜蜜滋味的古早香，農糧署分享冬瓜茶磚作法，製作完成後，就可以調配成各種想喝的冬瓜茶飲；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「冬瓜磚」有甜蜜滋味的古早香，製作冬瓜磚其實沒有那麼困難。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享冬瓜茶磚作法，製作完成後，就可以調配成各種想喝的冬瓜茶飲。冬瓜盛產於4~10月，以彰化、屏東及台東為主要產地，水分多、口感清爽且消暑降火。選購時以瓜肉肥厚、色澤白、種子黃褐者較為新鮮。

自製冬瓜茶磚

材料：冬瓜去皮去籽800g（約1段）、二砂糖300g、冰糖100g、水500c.c.。

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作法：冬瓜去皮去籽切薄片，下鍋乾炒至微上色後，加水拌勻大火燜煮約20分鐘。用鍋鏟或調理棒將冬瓜攪碎後，加糖炒至反沙（約20分鐘）。倒入放有烤盤紙的容器中，待冷卻橫冷藏1晚，取出切分為6等分即完成。

●冬瓜飲品

冬瓜茶：取1等分冬瓜磚，搭配500c.c.水煮開。

冬瓜檸檬：冬瓜茶250c.c.、檸檬20c.c.。

百香冬瓜：冬瓜茶250c.c.、百香果2顆。

冬瓜拿鐵：冬瓜茶250c.c.、鮮奶50c.c.。

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