健康網》小心毒素吃下肚！ 5種外帶盒用法一次收

營養師提醒，購買外食時需注意，盡量避免外帶剛起鍋就裝盒的食物，這些食物都很容易超過容器的耐熱溫度；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熱呼呼的炒麵、便當、麻辣燙，通通外帶打包回家超方便，小心用錯外帶盒毒素吃下肚！營養師黃品瑄指出，大多外帶的包裝盒材質都是塑膠（紙盒裡面也有塑膠淋膜），塑膠在遇熱、且超過耐熱溫度後，會釋出對身體有害的毒素，建議購買外食時，可以自備耐高溫餐具，盡量避免剛起鍋就裝盒的食物。

黃品瑄在臉書粉專「營養師品瑄」發文分享外帶餐盒的5個種類和外食族需注意的3個事項。

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5種外帶盒適用溫度

●PET沙拉紙盒：耐熱溫度為60-85°C，需避免陽光照射，不要重複使用。

●紙製紙盒：內層有塑膠淋膜，常見材質為2號（HDPE）和4號（LDPE）耐熱溫度分別為90-110°C、70-90°C；皆為不可微波和重複使用的材質。

●PS冷食盒：耐熱溫度為70-90°C，不耐油、不耐熱也不可微波。

●植纖環保餐盒：耐熱溫度為110-120°C，沒有塑膠淋膜，可以微波。

●PP可微波餐盒：耐熱溫度為100-140°C，需避免陽光直射。

營養師建議購買外食時，可以自備耐高溫餐具，盡量避免剛起鍋就裝盒的食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

避開超過耐熱溫度的外帶食物

黃品瑄提到，購買外食時需注意，盡量避免外帶剛起鍋就裝盒的食物，這些食物都很容易超過容器的耐熱溫度，如：熱湯、熱炒、外帶火鍋、粥品等。

使用自備餐具

黃品瑄提醒，如果真的要外帶溫度較高的美食，建議自備「可耐熱環保餐具」如：保鮮盒、鐵餐盒。

外帶紙盒的5種材質；示意圖。（圖取自營養師品瑄臉書）

注意外包裝的標示並依照指示使用

黃品瑄補充，遇到上面有標示不可重複加熱 、不可微波的包裝，加熱前應先換成玻璃、陶瓷。容器才能加熱。

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