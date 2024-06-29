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黃山料家暴言論惹議 心理師籲受害者「允許自己勇敢」

2024/06/29 14:41

長期遭受暴力對待，可能使受害人出現「習得性無助」，心理師與衛福部都強調，這是一種不健康的狀態。示意圖，圖中人物與內文無關。（下載自pexels）

〔記者林志怡／台北報導〕近期32歲台灣暢銷作家黃山料近期與家暴相關言論惹議，稱只要能承受對方家暴，那對方就是合適對象。對此，心理師強調，絕對不該容忍暴力出現，受害者務必允許自己勇敢、對外求助尋求幫助；衛福部則呼籲，沒有誰能對誰使用暴力，不允許、也不贊成這樣的說法。

黃山料稱，「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」，引起網路譁然，更有網紅痛批這樣的發言根本是「餵生病的人一口毒雞湯」，後黃強調，百分之百的反對在關係中用暴力解決問題，並稱自己語意不完整，會好好改進。

對於黃山料的言論，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰強調，站在專業觀點，暴力是絕對不能容忍的，在任何情況下，暴力都不該被合理化，更不該用暴力解決事情，有些被家暴的人會因為很多的主客觀因素，無法在第一時間尋求幫助、或逃到安全的環境，但這並不代表他們不想要。

藍挹丰說，逃離暴力、向外求助並不容易，所以有不少反覆受暴的情況，且部分受害人可能對暴力產生「習得性無助」，覺得自己怎麼樣都無法離開這樣的情境，失去對抗的概念與意識，希望政策、社會氛圍、教育要慢慢協助這些人，讓他們在適當時機為自己發聲。

此外，藍挹丰也呼籲受害者，要嘗試通過各種不同的方式幫助自己，「這條路也許會很長，但只要允許自己勇敢，就會有很多資源幫忙」，且有些施暴者其實完全不自覺自己已經在家暴他人，這是未來教育和法治要去加強、深耕的部分。

衛福部則表示，人與人之間的互動要以尊重為前提，意見或生活觀點不同可以用溝通來尋求理解或共識，暴力絕非解決問題的作法，要是以訓練對方為理由使用暴力，並同樣套用到兒童教養上，台灣將成為一個暴力國家，這顯然非常有問題、且不能被接受。

此外，衛福部提到，有些曾經受暴者會出現習得性無助的情況，因為得不到支持，反而接受暴力、將其視為正當且正常的行為，失去求助的意願，並覺得自己變得無助、無能，這是非常不好的，也很病態的狀態，雖然每個人對於一段關係的期待不同，但還是希望能夠營造健康的伴侶關係。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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