健康網》為什麼留不住寶寶？ 醫曝流產6原因

醫師指出，隨著年齡增長，特別是35歲以上的女性，卵子的質量可能下降，增加了染色體異常的風險；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於準媽媽來說，突然間失去腹中的寶寶是很大的傷痛及打擊，不明白為什麼會發生這樣的事情。萬芳醫院婦產科產科主任王樂明在臉書專頁「婦產科醫師 王樂明」發文指出，流產與6原因有關，包括：胚胎染色體異常、年齡、習慣性流產、母體健康問題、子宮異常問題及荷爾蒙不平衡。

王樂明表示，「懷孕3個月內不能說」是許多人都聽過的一句話，其實與民俗禁忌無關，無非就是初期的胎像相對較不穩定，會有許多變數；若不幸流產會出現4徵兆，包括：下腹劇烈疼痛、陰道出血、下腹下墜感、嚴重腰痠。

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流產6原因

●胚胎染色體異常：這是早期流產的主要原因，佔流產比例的一半以上。染色體異常通常是隨機發生的，並不一定與父母的基因有關。

●年齡：女性年齡越大，流產風險越高，特別是35歲以上的女性。隨著年齡增長，卵子的質量可能下降，增加了染色體異常的風險。

●習慣性流產：指連續三次或以上的自然流產。

●母體健康問題：自體免疫系統問題，如糖尿病、甲狀腺疾病和子宮異常等。

●子宮異常問題：如子宮畸形、子宮肌瘤或子宮內膜異位等都可能導致流產。

●荷爾蒙不平衡：如黃體功能不足，可能會影響妊娠的維持，增加流產風險。

王樂明表示，身邊老公與家人朋友們的心靈支持在這時真的非常重要，請好好一同陪伴她度過艱難時期，同時，也不要氣餒！其實就是寶寶忘了拿行李，等他準備好就會回來的。

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