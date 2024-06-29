健康網》發燒不一定是中暑！ 醫：「這些」情況是泌尿道感染

醫師指出，泌尿道感染常見症狀包含頻尿、尿急、尿液混濁等，常伴隨腰部不適和發燒症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱，難免會有中暑的狀況，而中暑其中一個常見症狀就是發燒，但其實，天氣熱發燒可能是泌尿道感染的症狀。好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，夏季出汗細菌增多，若長時間憋尿或飲水不足，容易提高泌尿道感染的風險；而泌尿道感染常見症狀包含頻尿、尿急、尿液混濁等，常伴隨腰部不適和發燒症狀，如以上症狀持續很久，務必及時就醫。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享泌尿道感染常見症狀和注意事項。

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夏天泌尿道感染機率高

戴槐青提到，泌尿道感染是由細菌進入泌尿道並繁殖所引起的疾病。在炎熱的天氣下，人們常常出汗，但同時也可能因為喝水不足、穿著不當或長時間憋尿等因素，導致泌尿道內的細菌增多，增加了感染的風險。

頻尿、發燒要留意

戴槐青說明，泌尿道感染的症狀包括頻尿、尿急、尿尿疼痛、尿液混濁等，甚至還可能伴隨著發燒、腰部不適等。特別是在天氣炎熱時，如果出現這些症狀，且持續很久沒有消退，務必多加留意，及早就醫。

多喝水稀釋尿液

按時清潔私密部位，可有效避免細菌滋生；多喝水有助於稀釋尿液，減少細菌滋生的機會。戴槐青提醒，應選擇透氣性好的衣物，避免長時間悶熱的環境；也要記得及時排尿，絕對不要憋尿，長時間憋尿也是泌尿道細菌滋生的元兇。

尋求專業幫助

戴槐青補充，如果夏天出現持續的發燒，到陰涼處跟喝水都沒用的話，請務必及時就醫，接受專業的診斷和治療；醫師會根據病情制定合適的治療方案，並給予適當的建議和指導。

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