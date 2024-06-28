健康網》糖友低血糖應注意！ 醫點8不良後果：恐生命危險

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，低血糖常是突然發生，且必須立即治療以阻止血糖下降至危險範圍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖友在藥物治療過程發生血糖過低現象，應該特別注意和重視。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，低血糖常是突然發生，且必須立即治療以阻止血糖下降至危險範圍。若不在乎，低血糖對糖尿病患者不良後果包含不適的症狀、智力衰退、影響記憶力、受窘和難為情、情绪創傷、意外事件、身體受傷，嚴重甚至死亡。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，低血糖被認為是糖友血糖良好控制的一大阻礙，而使用胰島素治療的患者（特別是第1型糖尿病者），幾乎都經歷過低血糖，雖然2型糖尿病患者發生率較低，但據亞太地區研究顯示，在台灣近3成服用傳統口服抗糖尿病藥治療的2型糖尿病患曾發生過低血糖症狀。低血糖常是突然發生，且需立即治療以阻止血糖下降至危險範圍。

請繼續往下閱讀...

低血糖以症狀分5類型

黃士倫說明，根據美國糖尿病協會定義，靜脈血糖值低於70mg/dl時就稱為低血糖。低血糖的嚴重程度並非以血糖值高低來區分，而是以症狀的嚴重度來定義，包含：

●嚴重低血糖：徵象包括意識不清、昏睡、無法自己治療，必須倚靠他人幫忙治療。

●確診有症狀性的低血糖：有典型低血糖症狀，並有檢測到血糖值≤70mg/dL。

●無症狀性低血糖：檢測到血糖值≤70mg/dL。但沒有典型低血糖症狀。

●可能得症狀性低血糖：有典型低血糖症狀，但沒有檢測血糖值。

●假性低血糖或相對性低血糖：有典型低症狀，但監測到>70mg/dL。

黃士倫進一步說，依2022年ADA指引將低血糖分3級，一級定義為血糖值<70mg/dL，但≥54mg/dL；二级定義為血糖值<54mg/dL；三級則是其特徵是精神和/或身體機能改變，需要他人幫助才能恢復，為一種嚴重事件，其可能發展為意識喪失、癲癇發作、昏迷或死亡。

18個低血糖危險因子

黃士倫強調，低血糖的危險因子，包含年紀較大的病患；糖尿病罹病病史較長者；常發生低血糖的病患；正餐的醣類攝取不足；藥物使用量錯誤，如注射胰島素時看錯劑量、估算錯劑量或忘記而重複注射；藥物使用時間錯誤，像是餐前胰島素注射後，或服用餐前降血糖藥物後，未按時進食；飲食時間不正常；腎功能不良，如胰島素清除率減少、糖質新生作用降低；肝功能不良，如糖質新生作用降低；減重者。

此外，還有自行服用其他降血糖藥物，如中草藥偏方、或其他標示不明成藥；過於嚴格血糖控制；空腹飲酒而醣類攝取不足；有其他嚴重疾病，像心臟病、敗血症、癌症，或最近曾住過院；突然的活動量增加；胃輕廳醣類吸收延緩，致低血糖；懷孕初期前3個月，胎兒對糖分的需求及母體對胰島素敏感度的增加、孕吐；產後對胰島素敏感度的增加、母乳增加糖分消耗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法